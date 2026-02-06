美股道瓊大漲1206點！首次突破5萬大關

▲美股道瓊工業指數，6日收盤時狂漲1206點，首次突破歷史性的5萬點大關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市在經歷數天低潮後，週五因科技股再度走強、比特幣略為反彈等因素影響而大幅上漲，其中道瓊工業指數收盤時狂漲1206點，首次突破歷史性的5萬點大關。

綜合《CNBC》等外媒報導，重磅科技股中，輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）是主要贏家，股價分別上漲近8%和7%，其他科企如甲骨文（Oracle）以及帕蘭提爾（Palantir Technologies）也出現反彈，股價均上漲逾4%。

Falcon Wealth Planning 創始人沙辛（Gabriel Shahin）認為，市場正處於「AI淘金熱潮」中，雖然資金的流動有時會令人感到擔心，但諸如谷歌、輝達、Meta、亞馬遜等科技巨擘都在加強投資。

6日收盤，美股道瓊工業指數大漲1206.95 點或2.47%，收50115.67點；標普500指數漲133.90點或1.97%，收6932.30點；那斯達克指數漲490.63點或2.18%，收23031.21點；費城半導體指數漲433.99點或5.70%，收8048.62點。

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台發文，恭賀道瓊工業指數史上首次突破5萬點大關。

至於比特幣週五則收復部分失地，上漲10%，盤中最高曾觸及71458.01美元。在這之前，比特幣一度跌破61000美元，創下自2024年10月以來的最低水平，比起2025年10月初創下的126000美元歷史高點，下跌超過52%。不過，雖然比特幣週五的反彈有助於緩解投資人避險情緒，但該加密幣本週仍下跌約16%。

