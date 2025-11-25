美股道瓊工業指數勁揚660點！輝達卻跌逾2％

▲美股主要指數25日齊漲，市場持續評估美國聯準會降息前景以及AI交易狀況，道瓊工業指數大漲超過600點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數25日齊漲，市場持續評估美國聯準會降息前景以及AI交易狀況，道瓊工業指數大漲超過600點，醫療保健和消費類股走強，Meta和Alphabet等其他科技巨頭帶頭上攻，輝達（Nvidia）下跌逾2％未影響大局，但讓市場掀起AI一哥寶座是否會換人坐的討論，對此，輝達也發聲稱技術仍領先業界一世代，試圖安撫市場。

道瓊斯工業指數上漲664.18點或1.43％，報4萬7112.45點；標普500指數上漲60.76點或0.91％，報6765.88點；那斯達克指數上漲153.59點或0.67％，報2萬3025.59點。費城半導體指數上漲10.98點或0.16％，報6714.18點。

廣告 廣告

根據《CNBC》報導，三大主要指數在盤中都曾下跌，不過最後均能扭轉頹勢。根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在12月降息25個百分點的可能性接近83％，白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）被看好將成新任聯準會主席，外界預期哈塞特將會迎合川普偏好放鴿，提振了市場預期。若聯準會決定在12月降息，可能有助於股市開出聖誕行情。

而在焦點個股方面，臉書母公司Meta股價上漲1.5％，創下歷史新高。外傳Meta正在考慮從Google母公司Alphabet購買晶片，Alphabet剛發布了Gemini 3的升級版，展現出可觀的進步，Meta的資訊長認為，AI技術將更惠及廣泛的經濟領域，讓其他非科技公司更加容易提升生產力提升並推動獲利成長。

另外，輝達股價下跌逾2％，投資人可能將其視為該公司在AI晶片領域的統治地位受到威脅的訊號。

對此，輝達在官方X發文表示，「我們為Google取得的成功感到高興，他們在AI領域取得了巨大進步，我們也將繼續向Google提供產品。輝達目前領先行業一世代，我們是唯一一個可以運行所有AI模型、並在各種計算場景中通用的平台」。

輝達股價在盤中一度狂跌超過6％，在發聲安撫市場後跌幅收斂。不過，分析師阿爾巴哈里（Ron Albahary）表示，「我一直在思考的是，這件事對微軟和亞馬遜等更廣泛的參與者會產生怎樣的連鎖反應？是否預示著像輝達這樣的公司可能會迎來領導地位的更迭？」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

大賣空貝瑞再度示警：AI泡沫要爆了 輝達就是當年思科

Gemini 3只是剛開始！Google高層關注AI泡沫話題 但更擔心這1點

AI泡沫要爆？輝達財報也救不了 華爾街、科技巨頭齊喊危險