美股道瓊飆新高！雪佛龍受惠委內瑞拉噴5%

▲美股早盤道瓊指數飆破49000點歷史新高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜洛夫婦，震撼全球，也為美股帶來影響。美股5日早盤，美國三大油企紛紛開漲，目前在委內瑞拉仍維持少量運作的雪佛龍上漲5%，道瓊指數則是飆出4萬9千點歷史新高紀錄。

美股四大指數周一早盤，截止至台灣時間晚間11時10分，道瓊工業指數大漲597點或1.24%、那斯達克指數上漲191點或0.82%、標普500指數上漲42點或0.62%、費城半導體指數上漲115點或1.57%。道瓊工業指數則在11時20分左右飆破49000點大關。

廣告 廣告

在川普宣布號召大型能源企業進入委內瑞拉修復老舊且受損嚴重的石油基礎設施後，美股三大油企今日紛紛上揚，目前唯一仍在委內瑞拉有限運作的美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）開盤上漲約5%、康菲公司（ConocoPhillips）漲幅逾1%、埃克森美孚（ExxonMobil）開盤上漲約2%後隨即下滑。

另一方面，記憶體存儲概念股今日早盤稍稍熄火，美光開盤後一路滑落至平盤、SanDisk小漲0.3%、希捷科技下挫2%、威騰電子下跌1.4%。

根據CNBC報導，能源股周一領漲市場，市場預期這些公司將從委內瑞拉石油基礎設施的重建中獲益，黃金和比特幣價格也隨之上漲。

財務顧問公司艾維克合夥公司（Evercore Partners Inc.）的政策分析師阿克斯(Matthew Aks)指出，這是一起重要的地緣政治事件，但不太可能在短期內對市場產生重大影響，他在一份報告中提到，目前，投資者只能繼續應對川普可能有意模糊的下一步行動，而這種模糊性如今已是司空見慣。

他研判，川普對伊拉克和阿富汗戰爭那樣的大規模地面部隊接管並更迭政權不感興趣，但川普的聲明也透露了，這次的行動後可能不會像去年打擊伊朗那樣一次性結束。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體飆不停！全球消費性電子準備大爆漲？三星：沒有公司能倖免

馬杜洛被捕因犯「4大罪」！出庭時間出爐 面臨刑期曝

影／馬杜洛搭直升機被押往紐約法院受審！狼狽畫面全都露