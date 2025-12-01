美股遭比特幣重挫拖累！12月開局震盪

12月交易月剛揭開序幕，美股卻在本週第1個交易日承壓。（圖／達志／美聯社）

12月交易月剛揭開序幕，美股卻在本週第1個交易日承壓。受比特幣（Bitcoin）大幅走弱影響，市場波動再度升高，3大指數同步結束連續5天的上漲行情。S&P 500指數下跌0.53%、收在6,812.63點；那斯達克綜合指數小跌0.38%、收在23,275.92點；道瓊工業平均指數則下滑427.09點、跌幅0.9%，收在47,289.33點。

據《CNBC》報導，拖累美股的最大力量來自加密貨幣市場。比特幣在美東時間1日下跌約6%，跌破86,000美元，創下自3月以來新低，也延續上月下旬首次跌破90,000美元後的疲弱走勢。市場普遍解讀，比特幣未能守住關鍵價位，使投資情緒急速降溫，並波及股市中與加密貨幣連動的個股，如Coinbase與Strategy皆大幅下挫。

科技股同樣受到波動牽動。人工智慧概念股中早先表現強勢的博通（Broadcom）與美超微（Super Micro Computer）分別下跌超過4%與1%，顯示市場出現更明顯的獲利了結。然而，並非所有科技股都陷入回檔。新思科技（Synopsys）因獲得Nvidia新宣布的投資而逆勢上漲，而Nvidia本身的股價也上漲超過1%，繼續維持其作為華爾街與散戶共同追捧的AI龍頭地位。

與科技股的震盪形成對比的是，零售股在假期購物季推動下續走強。Ulta美妝和沃爾瑪（Walmart）股價皆上揚，而SPDR標普零售業ETF（XRT）甚至逆勢大漲，使其5天的累積漲幅突破6%，成為市場少數亮點。

上週，道瓊與S&P 500均大漲超過3%，那斯達克也接近5%的週漲幅。但若回顧整個11月，市場走勢充滿起伏：S&P 500與道瓊僅微幅收漲，而那斯達克下跌1.5%，結束連續7個月的上行趨勢。期間，在市場對AI股估值泡沫的擔憂升溫時，那斯達克一度較10月底的收盤價下跌近8%，顯示投資氛圍轉變。

儘管波動升高，歷史季節性因素仍給市場帶來一定支撐。根據《股票交易者年鑑》（Stock Trader’s Almanac）統計，自1950年以來，12月通常是全年第3佳月份，S&P 500平均上漲超過1%。許多投資人因而寄望年終行情能夠再度發揮作用。

財富管理顧問公司「Blanke Schein Wealth Management」首席投資長沙因（Robert Schein）則從基本面角度給予樂觀解讀。他認為股市目前「正處於消化期」，但整體環境仍對股票有利，尤其是在聯準會（Fed）下週再度降息的可能性持續升高之際。

