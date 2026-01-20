美股邁向 24 小時交易？！ NYSE 母公司規劃代幣化證券交易平台

【緯來新聞網】紐約證券交易所（NYSE）母公司洲際交易所（ICE）於週一正式宣佈，目前正致力於開發一項全新的數位交易平台，旨在為投資者提供全天候的數位代幣交易服務 。這項創新的平台將與現行僅在平日運作的紐約證交所市場區隔，其核心優勢在於能夠實現交易的即時結算，並支持以美元金額進行下單，且全面採用穩定幣作為資金支應手段 。穩定幣作為一種通常以 1 美元價格買賣的加密貨幣，已成為推動金融資產代幣化需求的重要動力 。

廣告 廣告

（圖／翻攝自NYSE FB）

代幣化技術是利用支撐加密貨幣的區塊鏈技術，將股票、債券、房地產甚至是藝術品的部分所有權轉化為數位代幣 。這類數位代幣可以像加密貨幣一樣，讓任何人在任何時間、地點進行交易 。洲際交易所表示，在符合監管審查的前提下，該平台將成為紐約證交所旗下的一個全新交易場所，專門支持公司股票代幣化版本的買賣 。



此項計畫展現了洲際交易所擴展交易清算能力的雄心，目標是處理 24/7 全天候的證券代幣交易，並在未來可能進一步整合代幣化擔保品 。為了強化此生態系統，洲際交易所正與花旗集團（Citigroup）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）及其他金融機構展開合作，共同在該公司遍布全球的六家清算所推動代幣化存款的支援服務 。

更多緯來新聞網報導

《夜市王》平均收視破1！大胃王小慧連吃七家苦惱「0分飽」

鍾瑤胸部術後6年自摸突加保 揭被稱「耍大牌郭書瑤」私下人緣