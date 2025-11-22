美股還能追嗎？阮慕驊看幣圈死傷慘重：除非「它」止穩否則該小心股市
比特幣這周表現十分艱難，整個月行情也相當慘淡，目前較10月創下的12萬6272.76美元歷史新高，下跌超過33%，市值蒸發逾1.2兆美元。加密貨幣市場近期劇烈震盪，「麻吉大哥」黃立成也慘遭波及，隨著比特幣與以太幣持續走弱，他的ETH多單自10月起屢屢被強制平倉，光是11月，他在去中心化交易所Hyperliquid上就爆倉71 次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議人物。
對此，財經專家阮慕驊今（22）日發文表示，「當美股成了散戶市，人人都是比特幣多頭。」他提到，華爾街最近十分經典的一句話出現了，什麼意思，言下之意是，如果你是美股投資者，你不會希望比特幣下跌。
阮慕驊指出，今年比特幣價格從漲30%到下跌10%，也就不到2個月的時間。12.5萬到8.2萬美元，波段下跌了34%。幣圈百倍桿槓早已死傷累累，但不僅於此，美股也開始大跌，所有金融資產似乎一瞬間陷入了大波動。
阮慕驊提醒投資人，除非比特幣止穩回升，否則該小心股市。雖然美國周五美股四大指數守住了100日均線，但難保不會像50日均線一樣最終被跌破。
