美股重挫嚇壞台股殺破「2萬8」！三大法人賣超545.47億元，這次只是漲多修正？

受到美股重挫拖累，亞洲股市今（15）日殺聲隆隆，台股奮力拉出下影線，終場仍跌331.08點或1.17%，以27866.94點作收，成交量縮減至4367.8億元。

法人指出，台股雖然失守28000點，但成交量沒有進一步放大，反映市場並非恐慌性下殺，只是漲多之後的技術性修正。從盤面結構來看，賣壓主要集中在權值股，以中小型股為主的櫃買指數維持強勢，顯示資金並未全面撤退。

法人認為，這一波市場回檔的導火線，主要來自甲骨文、博通股價下跌引發的情緒反應，但這並非AI需求轉弱，反而比較像是為了下跌找理由，畢竟兩家公司對於明年雲端、資料中心與客製化晶片的展望仍維持正向，TPU與GB300出貨帶動資料中心營收趨勢未變。

廣告 廣告

圖片來源：券商軟體

外資 賣超489.95億元 同步加碼期貨空單 ​

根據盤後資料顯示，三大法人今日聯手賣超545.46億元，其中外資賣超489.95億元，投信賣超18.96億元，自營商賣超36.55億元。

台指期淨部位方面，外資淨空單增加4654口，來到33686口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5131口，來到13854口。

觀察選擇權未平倉量，12月大量區買權OI落在28500點，賣權最大OI落在27500點；月買權最大OI落在29500點，月賣權最大OI落在26100點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.44下降至1.06，外資台指期買權淨金額1.47億元，賣權淨金額-0.38億元，整體選擇權籌碼面偏空。



更多風傳媒報導

