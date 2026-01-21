美股重挫拖累 台股收盤急殺513點 台積電跌回1740元

【記者趙筱文／台北報導】在美國總統川普為爭取格陵蘭控制權、再度揚言對歐洲國家加徵關稅的關稅戰陰霾籠罩下，台股今（21）日稍早以下跌10.85點，31,749.14點開低後，直接下挫至31,432.03點，下跌327.96點。

而電子權值股表現方面，台積電（2330）以下跌30元至1745元開出，其餘電子權值股中，鴻海（2317）下跌2.5元開出221元、聯發科（2454）挫跌15元，暫報1470元，台達電（2308）則以平盤1130元開出後翻紅上揚，目前於1135元附近整理。

盤末挫跌513.61點或1.61%，以31246.37點作收，成交金額8689億元。台積電下挫35元或1.97%，收1740元。鴻海下跌4.5元或2.01%，收219元。聯發科挫跌20元或1.34%，收1465元。台達電則是上揚5元或0.44%，收1135元。

美股表現方面，由於川普為爭取格陵蘭控制權，再次揚言對歐洲國家加徵關稅，使歐美貿易緊張升溫，華爾街主要指數全面收低。道瓊工業指數重摔870.74點或1.76%，收報48488.59點。標普500指數下挫143.15點或2.06%，收在6796.86點。那斯達克指數大跌561.07點或2.39%，收22954.32點。費城半導體指數滑落133.22點或1.68%，收7794.19點。

