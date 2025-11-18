美股重挫近500點 輝達財報成最大變數

▲隨著市場擔憂與人工智慧（AI）相關股票的估值過高，美股週二（18日）全面下跌，科技股持續回落，台積電ADR下挫逾2%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 隨著市場擔憂與人工智慧（AI）相關股票的估值過高，美股週二（18日）全面下跌，科技股持續回落，台積電ADR下挫逾2%。同時比特幣一度跌破9萬美元，顯示投資人風險承受能力下降。

道瓊工業指數終場下跌498.50點，收46,091.74點，跌幅1.07％；標普500指數下跌55.09點，收6,617.32點，跌幅0.83％，這是標普500指數連續第四個下跌交易日，創下自八月以來最長的連跌紀錄；那斯達克指數下跌275.23點，收22,432.85點，跌幅1.21％；費城半導體指數下跌154.70點，收6,551.03點，跌幅2.31％。

廣告 廣告

在當日盤中低點時，道瓊工業指數一度下跌將近700點，跌幅達1.5%，而標普500指數和科技股為主的那斯達克指數則分別下跌了1.5%和2.1%。

科技巨頭壓力山大

當日的走勢主要受到AI晶片巨頭輝達（Nvidia）拖累，該股下跌近3%，而「七巨頭」（Magnificent Seven）中的亞馬遜（Amazon）與微軟（Microsoft）也大幅走弱。亞馬遜盤末下跌逾4%，微軟則下滑近3%。

美國投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）指出，「我們可能看到標普500下跌8%或9%。如果我們從輝達獲得我們分析師預期的好財報，並且就業數據呈現疲弱但不至於衰退的情況，那跌勢可能會更早結束。」

輝達財報即將揭曉

輝達預計在週三（19日）收盤後公布其第三季度財報，據倫敦證券交易所集團（LSEG）的共識數據顯示，分析師預計輝達每股收益將達到1.25美元，較去年同期成長54%。分析師也預測其營收將達到550億美元，年增57%。

如果輝達業績如分析師預測的那樣表現良好，其股價和市值可能會因此上漲。其他與輝達高度相關的股票也可能上漲。

史托瓦爾表示：「若領頭產業中的龍頭企業，在公布優於預期的財報、營收和利潤率的同時，對未來釋出非常樂觀的訊息，這將在很大程度上安撫投資人情緒。」他補充道：「真正的問題是『我們何時能兌現這些資本支出帶來的效益？』這不是本季或下季能發生的事，但預計不會太遙遠。」

但在公布財報之前，輝達股價已經暴跌超過10%。輝達在正值強勁的財報季尾聲發布報告，其財報也成為今年人工智慧驅動的市場上漲勢頭強勁程度的爭論焦點，因大科技企業的大量發債潮引發市場對AI基本面的疑慮。

Palantir、台積電（TSMC）與美超微（Super Micro Computer）等股票都與輝達財報後的走勢高度相關。

合作夥伴關係未能提振股價

儘管週二公布了一項大型 AI 合作，但相關個股未如過去那樣受提振。人工智慧新創公司 Anthropic表示將與微軟進行300億美元的支出合作，而微軟和輝達則將對Anthropic投入數十億美元。然而，在宣布交易後，輝達和微軟的股價仍深陷跌勢。

史托瓦爾表示：「我們目前正在經歷收益的自然消化階段，人們不得不質疑大環境。必須發生其他事情，才能讓投資者說，『等等，也許我擔憂得太早了。』」

其他市場動態

比特幣週二跌破9萬美元後回升，最終交易價格略高於9萬2000美元。許多科技投資者也持有大量加密貨幣，因此這波回調引發了人們對股市可能出現更大跌幅的擔憂。

在科技股之外，家裝零售商家得寶（Home Depot）報告盈利未達預期並下調全年展望後，股價也出現下滑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

科技股全面下跌！美股4大指數走低 台積電ADR重摔近3%

投資人靜待輝達財報！美股道瓊收挫逾500點 比特幣失守9.2萬美元

輝達財報成救世主？美股「AI泡沫疑慮」升溫 科技股下週恐更震盪