美股重挫！台股早盤跌逾350點摜破5日線 台積電最低跌至1740元
美國總統川普為爭取格陵蘭控制權，揚言對歐洲國家加徵關稅，歐美貿易關係陷入緊張。美股重挫逾800點，台積電ADR跌4.45%。台股今日（1/21）開盤不久即大跌逾350點，最低跌至31401點，摜破5日線。台積電最低跌至1740元。9:30過後，指數跌幅收斂，跌點縮小至百點以下。
道瓊工業指數週二暴跌870.74點，收在48488.59點，跌幅1.76%。標普500指數下挫143.15點，以6796.86點作收，跌幅2.06%。那斯達克指數重挫561.07點，收在22954.32點，跌幅2.39%。費城半導體指數下跌133.22點，以7794.19點作收，跌幅1.68%
主要科技股部分，輝達、特斯拉重挫逾4%，蘋果、亞馬遜跌逾3%，Alphabet、Meta跌逾2%，微軟小挫。半導體股如博通挫逾5%，高通跌逾3%。但英特爾漲逾3%，格芯亦漲逾5%。SanDisk續揚9.55%，美光小漲0.62%。聯電ADR飆漲15.91%，收在10.78美元。
台積電昨日收在1775元，續創收盤新高。今日開盤跳空重挫30元，以1745元開出，最低跌至1740元，最高則為1760元。隨著時間流逝，跌勢有收斂現象。
主要權值股漲跌互見，台達電漲近半根，是權值股中漲幅最大的；鴻海、廣達、緯穎小漲，聯電漲逾2%。但聯發科跌逾1%，富邦金、國泰金、中信金皆小挫；日月光投控、中華電平盤震盪。
2檔記憶體股群聯、鈺創今日出關，群聯漲逾3%，但鈺創跌逾4%。華邦電、南亞科、威剛跌逾3%，力積電、旺宏、十銓小挫，持續被列入處置股。
軍工股續揚，龍德造船漲逾7%，氣勢驚人。雷虎、漢翔漲逾2%，寶一、晟田亦漲逾1%。
