美股重點一次看》科技股回檔後 法人評析最佳進場時機來了

[Newtalk新聞] 隨著輝達、特斯拉、台積電等公司相繼發布強勁的財報和前瞻性的策略布局，儘管市場短期內存在震盪，但在長期趨勢支持下，這些標的仍然具備顯著的成長空間。以下是國泰證期解析本周美股在震盪市況中，最佳進場時機：

1、輝達 (NVDA)：輝達第三季營收達570億美元，創下新高，資料中心仍為主要成長引擎。執行長黃仁勳強調，輝達在手訂單達5000億美元，顯示出強勁的需求。建議拉回至175美元時進場，享受未來的成長動能。

2、特斯拉 (TSLA)：馬斯克的xAI推出的GroK 5引發行業關注，並計劃將其全面嵌入特斯拉車機系統，推動銷量增長。股價回調至370美元時，為長期投資提供了進場的良好機會。

3、台積電 (TSM)：因產能緊張，台積電執行「加急單」以高價交付，顯著提升財務表現。建議股價回調至270美元時，分批進場布局，擁抱未來獲利增長。

4、Ondas Holdings (ONDS)：Ondas加速轉型，透過收購加強其國防與安全技術，尤其在智慧排雷與AI機器人技術領域。短期震盪後，股價於5.4美元時分批布局，未來有望受益於多領域整合與創新技術的驅動。

5、蘋果 (AAPL)：蘋果作為台積電最大客戶，因晶片價格上漲，可能調整2026年iPhone 18的定價策略，為長期投資者提供布局機會。股價拉回至260美元時是進場的良機。

6、AMD (AMD)：AMD與沙烏地阿拉伯合作，計劃在中東建立大型AI資料中心，預計成為全球最大規模之一。股價拉回至200美元時，為投資者提供了進場機會，迎接AI基礎設施的成長紅利。

7、GOOGL

GOOGLE發布最新人工智慧模型 Gemini 3，並強調新功能將立即應用於其搜尋引擎等多個項核心產品中。谷歌的生態協同優勢為 Gemini 3.0 Pro 提供了強大支撐。模型基於谷歌自研 TPU 晶片訓練，有助於增加AI助理的市佔；建議拉回月線買進。

8、META

美國地區法院最新裁定，Meta在社交網路領域不構成壟斷，成功擺脫被強制拆分Instagram與WhatsApp的風險。此判決對Meta而言是一大勝利，確保其核心業務結構得以維持，並避免對廣告與用戶生態造成重大衝擊，建議年線之下分批布局買進。

9、AMZN

亞馬遜強化AWS雲端服務，AI與企業數位轉型推動長期成長，並積極布局生成式AI，提升競爭力。電商受惠廣告與物流自動化，Prime會員擴張帶動穩定現金流；短線股價修正回到年線，提供長線投資人良好布局機會，建議於年線逢低布局買進。

10、MSFT

微軟宣布與輝達及聊天機器人 Claude 開發商 Anthropic 建立戰略合作夥伴關係。根據協議，Anthropic 承諾向微軟購買 300 億美元雲端算力，並預訂 最高 1 GW 額外運算資源。此合作將強化微軟在雲端與 AI 生態系的地位；短線觀察260止跌跡象，再行進場。

11、AVGO

博通推出全球首款量子安全交換機，隨AI與大數據爆量，企業資本支出正從算力升級轉向高速及高安全基礎設施。AI訓練與推理對高速存儲需求攀升，高速光纖通道與交換機成為隱形受惠焦點；建議沿季線偏多操作。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

