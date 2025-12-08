美股重點一次看》輝達入股Synopsys、谷歌TPU加持AI、Meta新戰略曝光

圖為Meta創辦人祖克柏。 圖：翻攝自YouTube/Meta （資料照）

[Newtalk新聞] 近期全球股市焦點集中在科技巨頭與高效能運算領域的成長契機。從輝達大手筆投資晶片設計公司Synopsys，到台積電在AI晶片需求激增下的穩健表現，再到微軟、谷歌與亞馬遜持續擴張雲端與AI基礎建設，科技股已成市場資金追逐的核心。

電動車龍頭特斯拉在上海工廠交車表現亮眼，蘋果iPhone 17系列銷量強勁，也顯示消費端需求依舊穩健。同時，AMD、Meta及Ondas等公司透過AI與無人機應用擴大布局，凸顯科技產業的創新與戰略轉型。

以下是國泰證期整理解析本周美股重點內容：

NVDA

輝達宣佈將斥資 20 億美元入股晶片設計公司 Synopsys，這只是這家晶片製造商今年宣佈的一系列大規模投資中的最新一例。隨著輝達從遊戲技術製造商轉型為美國市值最高的公司，其資產負債表已固若金湯，建議於180附近買進。

GOOGL

谷歌股價第四季度迄今已飆升約31%，谷歌自研的TPU ASIC晶片獲得的越來越多的關注、以及該公司通過TPU訓練出來的AI模型Gemini 3所展現出來的強悍性能，是推動該股表現優異的原因之一；建議沿十日線偏多操作。

META

Meta 推進 2026 財年成本優化，計劃削減元宇宙業務預算最高 30%。消息帶動股價上漲，因該業務累計虧損已逾 700 億元，投資人擔憂成為資本支出黑洞，且公司近年聚焦 AI，凸顯戰略重心轉移。建議沿月線偏多操作。

TSLA

特斯拉上海工廠11月售出86,700輛汽車，較去年同期增長10%。在馬斯克領導的這家公司全球銷售普遍下滑的背景下，這是該公司今年第二高的出貨量，僅次於9月的批發量；建議拉回至五日線偏多操作。

TSM

台積電強勁的財務健康狀況和增長態勢，使其成為 AI 熱潮下高端晶片需求激增的主要受益者。儘管面臨地緣政治和貿易風險，但公司正採取措施緩釋這些風險的最嚴重影響；仍建議股價拉回至290美元附近分批佈局。

ONDS

Ondas公司宣佈贏得政府戰略招標，已向Rift Dynamics下達了500架Wasp無人機的初始訂單，將開發並部署由數千架無人機組成的自主邊境保護系統；利多激勵下股價走揚，建議沿十日線順勢操作。

AAPL

今年雙11的關鍵銷售期間中國智慧手機銷量同比增長 3%，主要受到蘋果 iPhone 17 系列的強勁需求推動；尤其是iPhone 17 基礎版，銷量年增長超過一倍，Pro 和 Pro Max 系列的銷量也取得了中高雙位數的增長；建議沿十日線偏多操作。

AMD

處理器巨頭AMD宣佈與HPE擴大合作，加速開發下一代開放式、可擴展的人工智慧基礎設施；惟最新數據顯示，AMD 獨立顯卡全球市場份額僅佔7%，對比輝達92%的市場份額，要擴大市佔仍具有難度，建議拉回至季線偏多操作。

AMZN

與 Anthropic 合作的「雷尼爾計劃」部分竣工，目前採用 50 萬顆 Trainium2，年底預計翻倍至 100 萬顆，將提供訓練上一代模型所需 5 倍算力，降低對其他晶片依賴；預計2025年現金資本支出約為1250億美元，並將在2026年繼續追加，建議拉回季線偏多操作。

MSFT

雲端業務已占總營收 60%，Microsoft 365、LinkedIn、Dynamics 表現強勁。微軟 Q3 營收成長，並維持 49% 的營業利益率與 33% 的自由現金流率，確保 EPS 將持續雙位數增長；建議拉回至 460 元左右再行進場。

