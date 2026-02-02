美股重點一次看》輝達打開銷售閘門、Google加入四兆美元市值俱樂部

中國除了徵收關稅和對進口採取限制措施外，還對谷歌展開了反壟斷調查。 圖: 取自谷歌官網

[Newtalk新聞] 全球資金主線鎖定AI基礎建設全面升級，從晶片、算力平台、雲端資本支出，一路延伸到終端應用與新型態硬體。輝達、AMD、台積電與美光代表的是算力與記憶體的「底層軍備競賽」；META、GOOGL、蘋果則是資本支出與AI應用落地的需求來源；特斯拉與PLTR屬於AI延伸至實體世界與商業決策層的高成長場景；而ONDS則反映新創技術公司在產業升級浪潮中的彈性機會。

當龍頭企業同時提高資本支出、擴產能、卡位自研晶片與AI平台時，代表這不是短線題材輪動，而是長週期技術升級所帶動的結構性行情。以下是國泰證期解析十檔國際熱點股，從基本面動能到技術面節奏，掌握資金「偏多續抱」與「拉回布局」的關鍵分界。

NVDA

輝達獲得了關鍵性的突破，川普政府批准該公司向中國特定客戶銷售 H200 AI 晶片，這不僅緩解了市場對於地緣政治導致營收斷崖的擔憂，考量軟硬體整合方面的領導地位，建議投資人沿五日線偏多操作。

GOOGL

Alphabet在2026年初正式加入了「四兆美元市值俱樂部」，成為全球第四家達成此里程碑的企業。其成功的核心在於成功推出自研 AI 晶片，大幅提升了其雲端計算與生成式 AI 的邊效比。維持沿月線偏多操作的思維，並靜候下周財報佳音。

TSLA

特斯拉宣佈停產 Model S 與 Model X，並將原有的製造空間重新配置於 Optimus 人型機器人的大規模量產，計劃於2026年底前實現生產。業務組合多樣性緩解純電車價格戰帶來的疲軟影響，建議投資人於400元附近買進。

TSM

台積電於2026年繼續受惠於高效能運算需求的激增，加上美國與台灣達成了一項規模達5000億美元的重大投資貿易協議，這為台積電在美國的擴產計劃提供了強大的資金與政治背書，建議積極增持，沿10日線偏多操作。

AAPL

蘋果公布 Q1 2026 財報，營收達 1438 億美元、年增 16%，EPS 2.84 美元、年增 19%，同步刷新歷史紀錄，主要受惠於 iPhone 需求強勁、服務收入續創新高。然而，因未來季節性供應限制與毛利壓力，短線上不宜躁進，拉回至240附近再行進場。

ONDS

公司於1月16日的投資者日宣佈，將2026會計年度營收目標大幅上調至1.7億至1.8億美元，較先前預期有顯著提升 這一系列動作顯示了業務的強勁成長動能，但也伴隨著稀釋風險。短線上股價修正，建議回檔至季線小量佈局。

PLTR

得益於其 AI 平台在美國商業客戶市場的極速滲透 。儘管基本面營收成長超過60%，獲利率高達40%。投資者目前屏息以待2月2日的財報，該財報被視為決定股價能否維持高估值的關鍵，短線上建議投資人觀望，靜待財報公布。

AMD

執行長蘇姿丰在年初的 CES 上展示了 Helios 機架級運算平台，單機架處理能力達3艾次浮點運算，直接挑戰輝達的資料中心主導地位 。Instinct MI400 系列預計將顯著縮小與輝達 Blackwell 晶片的效能差距，有利後續發展，建議十日線偏多操作。

MU

由於人工智慧基礎設施對高頻寬記憶體的極致需求，美光2026財年第一季度營收達136.4億美元，年增56.8%，每股盈餘4.78美元遠超預期 。公司管理層宣佈，2026年全年的 HBM 產能已全數售罄，建議沿五日線偏多操作。

META

公司營收增長24%至598.9億美元，EPS達8.88美元，大幅超越預期。公司未來的核心目標是實現人工超智慧，並為此將2026年的資本支出預算上調至1150億至1350億美元的驚人水平，股價底部跳升，建議可於720附近買進。

廣告 廣告

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》大盤跌殺逾300點 電子權值全挫 分析師：32000以上套牢成形

黃仁勳親證「巨額投資」OpenAI 闢謠彼此矛盾：那是胡說