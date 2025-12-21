美股重點一次看》輝達鞏固護城河、台積2奈米擴產、佈局關鍵密碼來了

[Newtalk新聞] 隨著 2025 年進入末期，全球科技產業正迎來從「基礎建設」轉向「終端應用」的關鍵質變。市場關注下周焦點在於 AI 技術如何深入落地：NVIDIA (NVDA) 推出 Nemotron-3 系列，正式宣告 AI 發展進入「多代理系統（Agentic AI）」的大規模部署時代；與此同時，特斯拉 (TSLA) 與 Waymo 在自動駕駛商業化進程上的突破。

半導體領域方面，台積電 (TSM) 2 奈米技術的供不應求與產能擴張，反映了全球對高效能運算（HPC）的長線飢渴。然而，在高成長的背後，市場亦正經歷估值重整與政策考驗，包含 Palantir (PLTR) 的高位震盪及 AMD 的地緣政治分成成本。

以下是國泰證期整理解析下週 10 檔指標性美股，涵蓋從晶片製造、終端硬體到雲端軟體的最新動態。

NVDA

輝達推出最Nemotron™ 3 系列開放模型，協助開發者大規模建置與部署可靠的多代理AI系統。NVIDIA 同步釋出訓練資料集與尖端強化學習函式庫，供開發者打造專業AI代理。輝達利用軟硬體結合的方式，持續鞏固護城河，可於170附近買進。

TSLA

特斯拉在奧斯汀啟動完全無人駕駛 Robotaxi 測試，車內不再配置安全監控員與乘客，象徵自動駕駛商業化邁入關鍵驗證階段。這一進展不僅是技術突破，更是市場信心的重要指標；建議拉回沿10日線偏多操作。

TSM

台積電預計今年底啟動 2 奈米製程量產，目前兩座工廠產能已全數被預訂，產能供不應求；因此，台積電將追加新廠投資，預計在 2026 年底前將月產能提升至 12 萬片。比先前預期再增2成，股價拉回季線之下為布局好時機。

ONDS

Ondas近期動態包括：完成Roboteam收購並簽署歐洲製造合作MOU，投資1,100萬美元於烏克蘭無人機技術；但因董事提前辭職引發短線賣壓，不過公司長線受益於策略併購與強勁現金流，建議拉回至7.3附近買進。

AAPL

蘋果摺疊 iPhone 預計於 2026 下半年亮相，市場預期將成為新一代產品焦點，但量產挑戰與供應鏈壓力恐導致初期供不應求，延續至 2027 年。有望開啟高階手機新週期，推升 ASP 與毛利率，成為蘋果長線成長動能；拉回至季線偏多操作。

GOOGL

谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛子公司Waymo，計畫以1000億美元估值籌集超過150億美元資金，目的為鞏固市場領導者地位；惟谷歌7成營收來自廣告，看多的原因主要來自公司強勁現金流與雲業務增長，建議於300元附近分批布局。

AMD

AMD已獲准向中國出口MI308 AI加速晶片，並需支付15%分成費用。此舉有助恢復中國市場營收，強化資料中心與AI布局，但短期恐壓縮毛利率，需關注政策風險與執行進度，長線仍具成長潛力；拉回至半年線再進場操作。

PLTR

Palantir獲美海軍“ShipOS”計劃約4.48億美元合約，續簽法國DGSI三年合作，並攜手Accenture成立企業AI事業群。其美商務部署加速，股價中高位震盪。儘管填補政府與企業AI應用空白，但高估值及內部交易仍為短線變數，建議保守觀望。

META

Meta推出音頻AI模型「SAM Audio」，強化多模態能力；同時推進代號「Avocado」的大型閉源模型，轉向付費商業化，目標提升企業級AI服務與獲利模式，顯示Meta正加速AI產品矩陣布局，搶占高階生成式AI市場；建議拉回至10日線偏多操作。

AMZN

亞馬遜成長動能來自 AWS 與生成式 AI 深度整合，近期投入逾 2,000 億美元擴建基礎設施，並成立專責 AI 組織，由 AWS 高層統籌模型與晶片研發。雖具長線優勢，但仍面臨成本壓力及美歐監管與義大利稅務調查風險；短線建議保守觀望。

