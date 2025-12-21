美股重點一次看》輝達鞏固護城河、台積2奈米擴產、佈局關鍵密碼來了
[Newtalk新聞] 隨著 2025 年進入末期，全球科技產業正迎來從「基礎建設」轉向「終端應用」的關鍵質變。市場關注下周焦點在於 AI 技術如何深入落地：NVIDIA (NVDA) 推出 Nemotron-3 系列，正式宣告 AI 發展進入「多代理系統（Agentic AI）」的大規模部署時代；與此同時，特斯拉 (TSLA) 與 Waymo 在自動駕駛商業化進程上的突破。
半導體領域方面，台積電 (TSM) 2 奈米技術的供不應求與產能擴張，反映了全球對高效能運算（HPC）的長線飢渴。然而，在高成長的背後，市場亦正經歷估值重整與政策考驗，包含 Palantir (PLTR) 的高位震盪及 AMD 的地緣政治分成成本。
以下是國泰證期整理解析下週 10 檔指標性美股，涵蓋從晶片製造、終端硬體到雲端軟體的最新動態。
NVDA
輝達推出最Nemotron™ 3 系列開放模型，協助開發者大規模建置與部署可靠的多代理AI系統。NVIDIA 同步釋出訓練資料集與尖端強化學習函式庫，供開發者打造專業AI代理。輝達利用軟硬體結合的方式，持續鞏固護城河，可於170附近買進。
TSLA
特斯拉在奧斯汀啟動完全無人駕駛 Robotaxi 測試，車內不再配置安全監控員與乘客，象徵自動駕駛商業化邁入關鍵驗證階段。這一進展不僅是技術突破，更是市場信心的重要指標；建議拉回沿10日線偏多操作。
TSM
台積電預計今年底啟動 2 奈米製程量產，目前兩座工廠產能已全數被預訂，產能供不應求；因此，台積電將追加新廠投資，預計在 2026 年底前將月產能提升至 12 萬片。比先前預期再增2成，股價拉回季線之下為布局好時機。
ONDS
Ondas近期動態包括：完成Roboteam收購並簽署歐洲製造合作MOU，投資1,100萬美元於烏克蘭無人機技術；但因董事提前辭職引發短線賣壓，不過公司長線受益於策略併購與強勁現金流，建議拉回至7.3附近買進。
AAPL
蘋果摺疊 iPhone 預計於 2026 下半年亮相，市場預期將成為新一代產品焦點，但量產挑戰與供應鏈壓力恐導致初期供不應求，延續至 2027 年。有望開啟高階手機新週期，推升 ASP 與毛利率，成為蘋果長線成長動能；拉回至季線偏多操作。
GOOGL
谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛子公司Waymo，計畫以1000億美元估值籌集超過150億美元資金，目的為鞏固市場領導者地位；惟谷歌7成營收來自廣告，看多的原因主要來自公司強勁現金流與雲業務增長，建議於300元附近分批布局。
AMD
AMD已獲准向中國出口MI308 AI加速晶片，並需支付15%分成費用。此舉有助恢復中國市場營收，強化資料中心與AI布局，但短期恐壓縮毛利率，需關注政策風險與執行進度，長線仍具成長潛力；拉回至半年線再進場操作。
PLTR
Palantir獲美海軍“ShipOS”計劃約4.48億美元合約，續簽法國DGSI三年合作，並攜手Accenture成立企業AI事業群。其美商務部署加速，股價中高位震盪。儘管填補政府與企業AI應用空白，但高估值及內部交易仍為短線變數，建議保守觀望。
META
Meta推出音頻AI模型「SAM Audio」，強化多模態能力；同時推進代號「Avocado」的大型閉源模型，轉向付費商業化，目標提升企業級AI服務與獲利模式，顯示Meta正加速AI產品矩陣布局，搶占高階生成式AI市場；建議拉回至10日線偏多操作。
AMZN
亞馬遜成長動能來自 AWS 與生成式 AI 深度整合，近期投入逾 2,000 億美元擴建基礎設施，並成立專責 AI 組織，由 AWS 高層統籌模型與晶片研發。雖具長線優勢，但仍面臨成本壓力及美歐監管與義大利稅務調查風險；短線建議保守觀望。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
Blackwell上線 桌機級 AI 記憶體天花板再提高
AI新十大建設 賴清德：2040兆元產值軟體平台、培育50萬個AI人才
其他人也在看
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 32
16檔跌深AI伺服器股 法人搶進
AI股估值下修後，雜音漸消，投資專家一致看好AI股仍是未來主流，建議任何拉回都是逢低布局佳機，伴隨著美股AI科技股止跌反彈，三大法人19日低檔布局AI跌深的伺服器股，包括緯創（3231）、光寶科（2301）、散熱雙雄等在內等16檔，攻勢可望再起。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
2025年ETF大贏家2／台股ETF最強榜出爐 0050年賺30%排第6、第1名是它
時序進入歲末，回顧今年來台股表現，大盤漲幅約21%，指數上漲近4900點，表現不俗。以台股ETF來看，截至12月19日有6檔漲幅超過3成，大家最關心的國民ETF、0050（元大台灣50）漲幅30.4%、排名第6。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
目標價400元不遠了？自營商爆搶鴻海1.3萬張...台積電吸金99.3億 連4週入手「這低軌衛星概念股」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）週買超238.28億...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
0056下週換股！外資開吃豆腐...狂賣這檔7.9萬張 台灣大「蒸發32億」挨刀17天
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日漲227.82點，漲幅0.83%，收27,696.35點。外資賣超1.24億元，反手買超的前十大個股有4檔電子股、2檔...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
熱門股／記憶體超級循環 台廠5強必收
美光 2026 會計年度首季財報展現強勁增長，營收與獲利均大幅超越市場預期，主因在於 AI 伺服器與資料中心對高頻寬記憶體（HBM）的實質需求爆發。目前 2026 年的 HBM 產能已全數售罄，且美光預估 2028 年 HBM 市場規模將提前達到千億美元，顯示 AI 記憶體已從題材轉向實質獲利。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
甲骨文光通訊供應商「這檔」7連黑淪弱勢股王 股民反呼：現在價格區間是買點
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日勁揚227.82點，收在27,696.35點，漲幅0.83%，盤面上有4檔弱勢股。光通訊廠聯鈞（3450）挾帶雷射二極...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美光財報引爆行情！華邦電成交額噴246億超越台積電 BBU族群2檔也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（19）日開盤上漲217.21點開至27,685.74點，最高一度高漲401.25點至27,869.78點，截至上午11時40分暫報27,80...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
00919填息後人氣不墜！滾10萬張大量登ETF第二大
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息（00919）第11次除息填息後，熱度不墜，截至收盤，爆出10.9萬張成交量，超越昨日的8.3萬張，登台股ETF第二大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
3生肖「黃金時期」到！未來3個月準備發大財
3生肖「黃金時期」到！未來3個月準備發大財EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 2
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張
美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。太報 ・ 1 天前 ・ 4
11月營收登40月高點！國家隊反手狙擊「這封測大廠」2.76億 金融股它失血1.4萬張最慘
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（19）日終場漲227.82點，收在27,696.35點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
布局矽光子等熱門題材！三大法人連18天掃貨「這檔」 力積電獲美光財報點火...外資、投信、自營商齊瘋搶
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（19）日開盤上漲217.21點開至27,685.74點，最高一度高漲401.25點至27,869.78點，終場收在27,696.35點，上漲...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
美股四大指數全面上漲 輝達勁揚3.93%、台積電ADR收紅
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導美股週五四大指數開盤時全面開高後，持續走高，終場四大指數全面收紅，其中道瓊指數上漲183.04點，收48134.89點；那斯達克...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「主動式ETF新人」00991A再爆逾10萬大量 連2天奪ETF成交王
台股主動式ETF新兵-主動復華未來50（00991A）今（19）日掛牌第二天，交易熱度持續升溫，盤中成交量一度爆出逾10萬張，連續兩天蟬聯「ETF成交王」，市場關注度居高不下。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
台股周線翻黑 法人續看好這些產業類股
[NOWnews今日新聞]在美國CPI數據低於預期激勵下，台股周五（12/19）暫時擺脫前幾個交易日的疲軟格局，加上權值股撐盤與AI族群帶動，展現反彈走勢，終場上漲227.82點、收在27696.35...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話