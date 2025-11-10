美股重點一次看》輝達5000億訂單引爆 法人揭美股布局時機

[Newtalk新聞] 近期輝達（NVDA）獲得高達5,000億美元AI晶片訂單，帶動AI供應鏈再度升溫；同時各大科技巨頭積極強化AI生態布局，推升市場對2025年科技成長前景的信心。

主要個股觀察，NVDA、TSLA、TSM分別在AI晶片、自動駕駛與先進製程領域展現強勢動能，股價於技術面獲得均線支撐；AAPL、GOOGL、MSFT、AMZN等平台巨頭則透過與AI模型廠商合作、強化雲端與算力資源，穩固其產業護城河；PLTR受惠政府與企業合約擴增，營運再創新高，持續吸引資金關注。

以下是國泰證期整理解析本周美股最新動向：

1、NVDA

NVDA獲5000億美元AI晶片訂單，推動未來收入預期大增；且宣布投資諾基亞10億美元、推出Arc產品線進軍AI通信，同時發布Hyperion自駕平台，強化企業護城河優勢。近三個月四度回測季線，均獲強力支撐，建議回測季線時偏多操作。

2、TSLA

股東大會上同意馬斯克兆美元薪酬方案，分階段的獎勵都與特斯拉市值、營收及獲利目標緊密掛鉤，要求公司在未來十年持續達成高強度成長。反映特斯拉對AI、機器人等業務長期發展信心，盤後特斯拉呈現小漲，建議於月線買進。

3、TSM

市場傳出，部分客戶及製程產線，5 奈米及以下先進節點漲價幅度可能最高達 8% 至 10%；2 奈米晶片定價將比 3 奈米至少高出 50%。原因在於新製程研發需投入巨額資本，顯示先進製程的需求仍然緊俏，建議TSM拉回至季線加碼操作。

4、ONDS

收購Insight Intelligent Sensors控股權，強化AI電光感測技術，提升反無人機、監控及早期預警能力。擴展多領域自主系統，並加速產品商業化，鎖定國防與基礎設施保護市場。股價弱勢跌破季線位置，靜待KD指標黃金交叉向上再行進場。

5、AAPL

蘋果計劃每年支付約 10 億美元採用 Google 1.2 兆參數 Gemini 模型，以大幅升級 Siri；在過去一個月蘋果股價漲幅超過5%，那斯達克100指數漲幅不足1%，這種表現標示著劇烈波動中的避險本色，建議月線之上偏多操作。

6、AMD

資料中心業務中受惠於大型雲端與AI投資，包括OpenAI及美國能源部的大量採購。第四季營收可達約96億美元，高於市場預期，顯示企業對於未來營運展望的信心。股價跌破月線支撐，等待KD指標修正過後進場。

7、PLTR

Palantir 週一盤後公布史上最強第三季業績，公司總合約價值達到破紀錄的27.6億美元，按年增長151%，其中美國商業合約13.1億美元，增長342%。公司維持高毛利與現金流，在政府合約支撐下，成長趨勢仍向上，建議拉回至160買進。

8、GOOGL

Google 宣布第七代 Tensor 處理單元「Ironwood」將在未來數週推出，主打大型 AI 模型訓練，可大幅強化運算效能，新架構預期將強化 Google 在雲端 AI 基礎設施的競爭力，進一步擴展其在企業級 AI 解決方案市場的領先地位；建議沿10日線偏多操作。

9、META

公布業績後因「大而美法案」導致淨利驟降8成，短期獲利與自由現金流承壓，雖公司上調 2026年資本支出至700〜720億美元，並預告未來投入AI基礎設施。惟市場不買單股價接連下跌，建議股價落底回穩再行進場。

10、AMZN

亞馬遜宣布與 OpenAI 達成總額約 380 億美元合作，使 OpenAI 能使用數十萬顆輝達 AI 晶片，滿足大型 AI 模型訓練需求，顯示 AWS 在高階 AI 基礎設施的競爭力顯著提升，並有望帶動自家 Trainium 晶片與 AI 生態系整合，建議沿10日線偏多操作。

11、MSFT

微軟宣布將向新興雲（NeoCloud）數據中心企業投入超過 600 億美元，此舉顯示微軟正加速擴充雲端與 AI 基礎設施，以確保擁有足夠算力支援其生成式 AI、Copilot 及 Azure AI 服務。微軟屬長期績優股，建議採分批佈局於半年線下買進。

