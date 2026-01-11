美股重點一次看》邊緣AI引爆超級換機潮？市場正等iPhone 18關鍵一擊

美股9日收盤，道瓊工業指數上漲237.96點，台積電ADR上漲1.77%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] AI、半導體與自動化浪潮持續加速之下，CES 2026所揭示的不只是新產品，而是未來數年的資本支出方向與技術路線圖。從 AI 晶片、雲端基礎設施，到能源轉型與機器人應用，真正具備護城河與訂單能見度的企業，正逐步與題材股拉開差距。

近期市場因利多出盡、財報前觀望與技術面修正而出現震盪，反而為中長線投資人提供更好的風險報酬比。

以下是國泰證期解析下周美股Nvidia、Tesla、台積電等 AI 與科技核心股，以及具備特殊題材與成長動能的個股。

APPLE

市場正屏息以待 iPhone 18 在邊緣 AI上的突破，這被視為觸發下一波超級換機潮的關鍵。在市場動盪時，其龐大的現金流與庫藏股計畫提供了極佳的防禦性，因此，最近股價連日走跌的情況下，仍建議投資人可於250附近小量佈局。

NVDA

CES 發布 Vera Rubin 晶片與機器人平台，技術迭代速度遠超對手，護城河持續加深。雖短期因利多出盡微跌，但 2026 年訂單能見度極高，基本面強勁無虞，任何回調皆是長線佈局良機，建議於180美元附近買進。

TSLA

Q4 交車雖未達標，但儲能部署創歷史新高，市場邏輯已轉向能源與 AI 機器人。能源業務高毛利將支撐獲利，FSD 進展為核心催化劑。最壞預期已過，且近期修正至季線之下，建議投資人可逢低於430附近買進或逢低加碼。

TSM

1/15 財報預期樂觀，地震影響微乎其微。作為 AI 晶片唯一製造商，擁有絕對定價權與滿載產能。無論晶片大戰誰勝出，台積電均是最大贏家，地緣風險不改其核心地位，維持買進建議，若股價回跌至314附近可買進加碼。

ONDS

受惠於全球反無人機與邊境防禦需求激增，Ondas 近期斬獲 1,000 萬美元新訂單，股價創下 52 週新高。公司將於 1 月 16 日舉辦投資者日，預計將發布更積極的 2026 年營收指引；近期股價強勢噴漲，建議沿五日線偏多操作。

GOOGLE

Google 在 CES 展示了 Gemini 模型與機器人的深度整合，並持續投資 TPU 基礎設施。市場過度擔憂 AI Search 對廣告的侵蝕，但忽略了 YouTube 與 Cloud 的雙引擎成長。目前的本益比在科技巨頭中相對偏低，建議研五日線偏多操作。

AMD

AMD 在 CES 發布 Ryzen AI 400 與 MI450 晶片，並確認與 OpenAI 達成 6GW 的部署協議，這是其挑戰 Nvidia 霸主地位的里程碑。雖然OpenAI 的背書證明了其軟硬體生態已達頂級水準，惟市占未能突破雙位數情況前，仍建議投資人保守觀望。

PLTR

近期因市場傳聞其 AI 系統協助美軍進行委內瑞拉行動而聲名大噪。近期獲美軍與北約擴大合約，加上商業部門 AIP 平台營收加速，證明公司的不可替代性，股價短線拉回季線位置震盪，建議投資人可趁短線拉回進場佈局。

AVGO

博通在 CES 發布 Wi-Fi 8 晶片，並持續受益於 Meta 與 Google 的客製化 AI 晶片訂單。軟體業務的高利潤與穩定的股息政策，使其成為攻守兼備的選擇，博通展現了罕見的獲利穩定性，適合長期配置，建議拉回320元附近買進。

