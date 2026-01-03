美股重點一次看》2025年表現超越美股七雄 Broadcom市值逼近2兆美元

美股資料照。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美股在AI浪潮、政策變化與企業基本面快速輪動的推動下，行情呈現高度集中與明顯分化。從先進製程、AI晶片到應用層與國防科技，資金正流向具備「實質訂單、定價權與長期護城河」的核心企業。以下是國泰證期整理解析下周市場聚焦十檔美股，一次掌握最新關鍵風險。

AVGO

Broadcom在2025年的表現超越了所有美股七雄成員，成為美國市值第六大的公司，逼近2兆美元大關。其強勁的表現源於AI網路連接需求以及為Google、Meta等巨頭設計客製化晶片的業務；建議拉回至335附近偏多操作。

NVDA

H200晶片獲准重返中國市場，市場迎來了對NVIDIA最具戰略意義的政策鬆綁。為NVIDIA重新打開了全球最大的半導體消費市場之一的大門。配合5000億美元的積壓訂單，2月25日財報將是下一波行情的催化劑；建議沿十日線偏多操作。

TSLA

特斯拉電動車銷量連兩年萎縮戳破了成長股敘事，310倍本益比全靠Robotaxi夢想支撐。罕見的數據預先發布顯示管理層的焦慮。除非FSD有突破性進展，否則股價面臨劇烈的回調風險；建議待拉回至季線酌量布局。

TSM

台積電的戰略地位在2025年得到了進一步鞏固，所有AI頂級玩家都依賴台積電的先進製程。台積電是AI浪潮中風險收益比最佳的標的。72%的市佔率賦予其絕對的定價權，能轉嫁所有成本；建議依五日均線採取偏多策略。

ONDS

千萬美元訂單引爆股價上漲，包括與德國海德堡印刷機械的合作協議，以及在歐洲主要機場部署價值820萬美元的「Iron Drone Raider」攔截系統；證實了公司已從一家研發型公司轉型為具備商業交付能力的國防承包商，建議沿月線偏多操作。

AAPL

Siri尚未進化為真正的代理人，競爭對手Meta和Google已在此領域大幅領先。儘管iPhone市佔率回升，但在Siri展現出真正的代理人能力並驅動服務營收之前，估值難以大幅擴張。目前僅適合視為防禦性配置；拉回至季線偏多操作。

GOOGL

最新的Gemini 3 AI模型被市場視為行業標準，成功緩解了投資人對搜尋業務被ChatGPT蠶食的擔憂，而收購「Intersect」以推進美國能源創新，這顯示公司正積極解決AI數據中心的電力瓶頸問題；建議以五日線為操作依據，保持多方思維。

AMD

最新的政策動向顯示，川普政府可能放寬對AMD向中國銷售先進AI晶片的限制（或建立新的許可框架）。這與2025年4月實施的嚴格出口管制形成強烈對比。若能重返中國市場，AMD將獲得巨大的營收增量；建議於200附近偏多操作。

PLTR

2025年全年上漲150%，驅動這波漲勢的核心是一份價值4.48億美元的美國海軍合約，Palantir將為其開發「ShipOS」一套用於海軍造船廠的AI作業系統。海軍合約證明其在實體工業的落地能力無人能及；建議拉回半年線偏多操作。

META

Meta本周宣布以超過20億美元收購新加坡AI新創公司Manus。Manus專注於開發通用代理人，擁有社群龐大數據與最強開源模型Llama，Meta正處於AI應用落地的情境，積極的資本支出將轉化為長期的護城河；短線建議沿月線偏多操作。

