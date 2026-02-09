美股重點一次看》iPhone 17熱銷蘋果強勢反彈！特斯拉豪賭未來長線待驗證

《路透社》報導中國批准首批H200晶片進口並分配給三大網絡公司，輝達創辦人黃仁勳今日（29日）駁斥稱：「那是假新聞。」 圖：翻攝輝達YT（資料照）

[Newtalk新聞] 全球AI投資進入分化與調整階段之際，科技龍頭的基本面與資本支出動向，成為影響市場信心與股價走勢的關鍵因素。一方面，AI需求長期趨勢仍明確，先進製程、資料中心與高頻寬記憶體等領域持續受惠；另一方面，部分企業因資本支出快速擴張、雲端成長放緩或財務結構變化，引發市場對短期獲利與評價修正的疑慮，使股價波動加劇。

以下是國泰證期針對AI產業鏈與大型科技股，從產業地位、財報表現與技術面角度進行美股重點解析。

廣告 廣告

AAPL

Apple上季營收年增16%，主要歸功於iPhone 17 系列的驚人需求，尤其是中國市場的強勁反彈，大中華區營收年增率38%為四年最強。Apple預估本季營收高於市場預期，股價短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。

TSLA

Tesla計劃在2026年投入超過200億美元資本支出，大幅高於市場預期，預計投入在Robotaxi、人型機器人等領域。Tesla正在經歷業務模式調整，短期可能面臨營運壓力，股價短期均線呈現空頭排列，建議保守應對。

NVDA

輝達與OpenAI投資規模縮減的傳聞削弱部分市場信心，但Blackwell晶片需求強勁確保其在市場的主導地位。股價近期股價表現疲弱，跌破50日均線後回測200日均線，建議等待股價重回月線之上再進行多方布局。

TSM

台積電憑藉2奈米技術領先優勢，成為AI浪潮下穩健的受益者。2026年資本支出預算高達520億至560億美元，反映出其對先進製程需求的樂觀態度。股價短期呈現高檔震盪，建議拉回50日均線偏多操作。

AMD

AMD上季營收和EPS皆高於市場預期，其中數據中心業務表現強勁。公司2026年首季營收指引高於市場預期，但低於部份分析師預期，股價財報公布後短線表現不佳，跌破去年11月低點，建議保持觀望態度。

MU

美光正從傳統的儲存週期股轉向AI高成長股，HBM市場的定價權使其能有效抵消PC與智慧型手機市場的需求波動。隨著AI模型對參數規模要求大幅增長，美光高頻寬記憶體(HBM)需求激增，股價近期高檔震盪，建議拉回月線逢低佈局。

MSFT

微軟上季營收812.7億美元，成長17%、調整後EPS 4.14美元，雙雙高於市場預期，但雲端服務營收年增率39%，低於市場預期，資本支出年增率高達66%，財報公布後股價大跌，短期均線呈現空頭排列，建議保守應對。

AMZN

亞馬遜上季營收2133.9億美元優於預期，但EPS1.95美元低於市場預期，且自由現金流自2024年底的382億美元銳減至112億美元，引發市場對其財務結構的擔憂，股價財報公布後跌逾10%，建議靜待止跌訊號，勿急於進場。

GOOGL

谷歌上季營收營收和EPS皆超越市場預期，其中Google Cloud營收增長48%，預期今年資本支出上看1850億美元，年增逾一倍。YouTube廣告營收低於預期，限制股價上行空間，建議沿50日均線偏多操作。

ONDS

Ondas將2026年營收預估上調至1.7億至1.8億美元，並報告高達180%的積壓訂單增長。Ondas 10億美元的增資對股權造成稀釋，股價1月創波段高，隨後震盪拉回，建議靜待股價突破50日均線再進行多方布局。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

《世紀血案》導演徐琨華道歉了! 點名劇本是前中國CEO蘇敬軾寫的

台股開盤》台積帶頭衝 大盤衝漲840元 分析師：籌碼面有利攻33000