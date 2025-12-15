美股重點一次看》Meta酪梨模型來襲！NVDA、TSM、GOOGL進場時間曝

美國總統川普於美國時間 8 日在社群媒體上宣布，美國在國家安全得到保障的前提下，即將允許輝達向中國及其他地區客戶出口 H200 產品。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 近期美股在AI、雲端運算與新興科技應用的多重利多推動下，呈現亮眼表現。半導體與晶片股方面，NVDA、TSMC、AMD持續受惠AI需求與先進製程擴產，營運動能強勁。科技巨頭如AAPL、GOOGL、MSFT、META與AMZN在平板、AI模型、雲端與新市場布局持續發力，為長線成長提供穩定支撐。航太與AI應用題材股TSLA與PLTR則展現差異化亮點，短線波動較大。以下是國泰證期整理解析本周美股重點一次看

META

Meta 計劃於明年春季推出酪梨的新模型，透過蒸餾多方開源模型，不僅降低研發成本，還能快速吸收現有技術精華，形成差異化產品；但廣告業務仍是 Meta 的收入來源，但元宇宙業務虧損壓力大，建議拉回至630附近偏多操作。

NVDA

美國政府同意輝達向中國出口 H200 AI 晶片，但需繳納 25%分成。由於中國市場占輝達營收比重有限，美國雲端需求仍是主要成長動能。美國四大雲端業者持續擴建資料中心，AI 應用推動長期前景樂觀，建議拉回 175 美元附近逢低布局。

TSM

台積電11月營收達3,436.1億新台幣，年增24.5%，月減6.5%。第四季受惠先進製程與AI需求強勁，台積電正加速擴充先進封裝產能，預計至2026年底，CoWoS月產能將提升至12.7萬片，較原先預估再增20%；建議沿10日線偏多操作。

GOOGL

谷歌推出備受好評的 Gemini 3，僅數週便對 OpenAI 形成正面挑戰。全新人工智慧模型 GPT-5.2 正式上線，旨在全面強化 ChatGPT 各項運用；雖谷歌因此消息下跌，但谷歌營收來源主要為廣告收入，其護城河難以撼動，建議拉回月線偏多操作。

AAPL

在平板市場逐步回暖背景下，蘋果2025年Q3 iPad出貨量年增4%，高階機型仍是核心，基礎款與小型機型提供穩定支撐。受均衡產品組合推動，2026年出貨量預估年增約10%，貢獻蘋果營收維持增長；建議沿月線偏多操作。

TSLA

特斯拉旗下SpaceX計劃進行新一輪內部股份出售，估值有望升至7,500億至8,000億美元。公司憑藉Falcon 9火箭成為全球最活躍的商業航天企業，隨著Starship重型火箭研製加速，SpaceX將擴充星鏈規模並布局登月與深空載人任務；建議拉回季線買進。

AMD

AMD推出 Radeon AI PRO 新品，隨驅動同步登場，定位於工作站 AI 算力補位，強化專業應用性能。AMD的優勢在於性價比與多線產品策略，但與輝達的差距仍需透過軟體優化、合作夥伴擴展及供貨節奏持續追趕；建議沿季線偏多操作。

PLTR

PLTR獲美國海軍最高4.48億美元AI合作合約，題材再添柴火，政府端需求續強；但估值偏貴時，市場對AI泡沫疑慮就會放大。短線看合約落地與續約，長線看商業客戶擴張、現金流能否跟上。波動恐加劇，操作宜更謹慎，建議保守觀望。

AMZN

亞馬遜加碼印度投資，顯示印度已成核心增長市場；公司加速擴張即時零售 Amazon Now 的物流網絡，印度市場戰略地位提升，亞馬遜採取「零售＋雲端」雙引擎布局，搶占長期成長紅利，建議拉回季線偏多操作。

MSFT

微軟正與博通洽談定制晶片合作，博通有望取代 Marvell 成為新夥伴。隨著微軟加速 AI 產品開發，特用晶片需求急升，與博通合作可強化微軟在 AI 基礎設施的自主性，並提升雲端與 AI 服務競爭力；建議拉回至 460 元附近再行進場。

