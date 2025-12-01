美股重點一次看》NVIDIA成長、Tesla 轉骨、台積抗震！11檔布局指南來了
[Newtalk新聞] AI科技快速演進、全球資金重回大型科技與基礎設施投資的背景下，美股市場產業輪動更加明顯。從 AI 計算平台、資料中心建設，到無人機、智慧型手機與雲端生態，各大企業正加速布局，以卡位下一波成長動能。
以下是國泰證期解析本周美股市場焦點個股，涵蓋 AI 軟硬體龍頭、科技製造關鍵供應鏈以及基礎設施與國防科技領域。
1、NVDA
AI生態領域的首選標的，GB200與GB300產品的供應狀況已大幅好轉，Blackwell計算平臺的營收年增幅有望達到48%創新高，新增營收超過130億美元，營收正重新步入加速增長軌道；維持偏多操作，建議於180買進。
2、TSLA
特斯拉急需新車型來提振銷量，但目前未見針對人類駕駛的新車研發跡象，馬斯克重心轉向自駕出租車與人形機器人。馬斯克極力轉型，他的新新酬方案正朝人工智慧企業邁進；建議投資人拉回至400買進。
3、TSM
台積電控前高管攜機密跳槽英特爾，檢方搜查羅唯仁住所，顯示晶片技術敏感性，此技術不僅維繫台積電地位，也影響台灣地緣政治。短線上恐因消息震盪，但台積電產業地位近期仍無法撼動，基本面未反轉；仍建議股價拉回至280時分批布局。
4、ONDS
Ondas向Rift Dynamics下單500架Wasp無人機，將由美國機器人部門分銷至國防市場，並由Kitron製造。目標為美國防務提供低成本、高效率的可損耗無人機，提升多領域整合能力；股價短線震盪，建議沿五日線順勢操作。
5、AAPL
研調機構指出，受iPhone 17系列熱銷及換機潮帶動，蘋果重奪全球最大手機製造商寶座。該系列在美國與中國市場表現亮眼，推動兩地雙位數成長；而貿易緊張緩解及美元走弱提升新興市場購買力，使蘋果受益；建議沿五日線偏多操作。
6、AMD
AMD硬體已推出Instinct資料中心GPU與Ryzen處理器，但軟體層ROCm平台對性能釋放至關重要。AMD選擇開源路線，整合vLLM等專案，加速創新，並挑戰輝達封閉的Cuda生態，打破AI應用對其依賴；短期仍難以撼動輝達龍頭地位，建議拉回季線買進。
7、GOOGL
Google發布多模態大模型Gemini 3，展現超預期表現；Gemini 3問世前，各大模型差距微小；推出後，Gemini 3在測試中實現領先，基於TPU集群訓練，實現AI軟硬體整合；Google大型語言模型訓練量已超ChatGPT，將取得更多市占，建議沿十日線買進。
8、META
Meta計劃斥資數十億美元，2027年起將Google TPU整合至資料中心，並最快明年起租用Google雲TPU。Meta目前高度依賴NVIDIA GPU，導入TPU可分散供應鏈風險，避免因GPU供應緊張或價格波動造成瓶頸；建議沿月線偏多操作。
9、AMZN
亞馬遜將投資最高500億美元，為美國政府提供AI與高性能運算服務，並於明年開建1.3GW資料中心，專供聯邦機構使用。科技企業正加速基礎設施建設，亞馬遜預估2025年資本支出達1250億美元，高於先前預期；建議拉回季線偏多操作。
10、 MSFT
微軟被視為AI浪潮主要受益者，上月公布Q3業績超預期，Azure雲營收成長40%。憑藉基礎設施、應用及與OpenAI合作；微軟強勁的利潤率確保每股收益持續維持雙位數成長，建議於月線之下分批逢低買進。
11、AVGO
博通被視為AI熱潮最重要“軍火商”，第四季業績預期穩健，受AI晶片業務推動。市場預估EPS約1.87美元，營收170億至174億美元。憑藉1100億美元積壓訂單及新AI客戶超百億美元訂單，增長勢頭延續至明年；建議沿五日線偏多操作。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
