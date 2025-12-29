美股重點一次看》WhatsApp AI整合受阻、Meta壓力來了！AI巨頭布局曝光

[Newtalk新聞] 隨著AI、先進晶片與新能源浪潮持續推動科技股行情，國際電子權值股呈現高度分化與策略性機會。從NVIDIA積極構築SRAM推理市場護城河、TSLA轉型為AI機器人公司，到台積電憑藉先進封裝與市場定價權確立霸主地位；再到Ondas、美國國防工業與AI基礎設施的Google與Broadcom。

以下是國泰證期整理解析本周美股重點一次看，涵蓋十檔關鍵科技與AI權值股。

META

義大利阻擋WhatsApp整合AI功能，加上歐盟隱私裁決，嚴重打擊了Meta將龐大用戶群轉化為AI變現與廣告精準度的能力。在面臨鉅額資本支出與監管導致的通路失效雙重壓力，獲利前景承壓；短線建議保守觀望。

NVDA

透過授權Groq技術並吸納其核心團隊，NVIDIA正積極構築SRAM架構的推理市場護城河，以防堵潛在的技術顛覆。儘管面臨地緣政治挑戰，其針對中國市場重啟的合規晶片策略顯示出極高的務實性，確保了現金流；建議順勢操作，沿五日線偏多操作。

TSLA

基本面受交車疲軟與安全調查拖累，顯示核心汽車業務面臨增長瓶頸，股價轉向依賴全自駕車的未來願景支撐。特斯拉積極轉型，應視特斯拉為AI機器人公司而非單純車廠；建議沿十日線偏多操作。

TSM

市佔率突破七成確立了其在全球代工市場的絕對霸權，先進封裝產能更成為HBM與AI晶片能否落地的唯一瓶頸。憑藉無可替代的技術優勢，台積電的定價權持續提升，足以轉嫁地緣政治成；建議順勢操作，依五日均線支撐採取偏多策略。

ONDS

受惠於FCC封殺中國無人機政策，加上併購Roboteam完善了陸空一體的防禦佈局，Ondas正迅速成為美國本土無人系統的關鍵供應商。投資人需密切關注其併購後的整合執行力與現金流狀況，建議沿月線偏多操作。

AAPL

全球監管機構正聯手拆解App Store的圍牆，導致高利潤的服務營收模式面臨結構性壓力，迫使Apple將重心回歸硬體銷量。2026年將是關鍵過渡期，Apple需依賴強大的品牌忠誠度與換機潮來抵銷平台收費權喪失的衝擊；拉回至季線偏多操作。

GOOGL

斥資收購能源商Intersect Power，將電力供應內化為AI基礎設施的核心護城河。雖然面臨搜尋引擎反壟斷的陰影，但在自研晶片、能源佈局與Waymo自駕落地上，Google展現了最強大的垂直整合力；建議沿著五日線偏多操作。

AMD

憑藉MI308合規晶片成功突破中國市場，並藉由開放生態系與HPE等系統廠結盟，採取「機架級」戰略對抗NVIDIA的封閉體系。雖然軟體生態仍是挑戰，但ROCm的成熟度提升使其成為供應鏈多元化的首選；建議於200附近偏多操作。

PLTR

ShipOS合約確立了其作為美國國防工業重振計畫的核心軟體平台，營收黏著度極高。在美軍現代化進程中的壟斷地位將支撐其長期高估值，公司正從單純的政府承包商轉型為工業AI的作業系統霸主；建議沿10日線偏多操作。

AVGO

博通壟斷AI網路傳輸核心IP與客製化晶片設計能力，使其成為OpenAI、Amazon等巨頭自研晶片不可或缺的戰略夥伴。Broadcom已確立其作為AI基礎設施的地位，在客製化晶片趨勢下，長期獲利能見度極高；建議拉回至335附近偏多操作。

