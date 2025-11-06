美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌

▲美股6日開盤全面下跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員與其配偶的持股ETF、被視為「裴洛西ETF」的Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF下跌1%。

美股四大指數6日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數下跌286點或0.61%；那斯達克指數240點或1.02%；標普500指數跌41點或0.61%；費城半導體指數跌79點或1.11%。

個股部分，台積電ADR小跌0.7%、輝達下跌1%、特斯拉跌近1.5%；記憶體類股持續撐盤，美光上漲2%、威騰電子上漲2%。

儘管人工智慧相關公司財報亮眼，但股價並未跟上，根據《CNBC》報導，美國財務諮詢公司王朝金融合夥公司(Dynasty Financial Partners)分析師彭尼(Shirl Penney)表示，目前仍處於人工智慧超級周期的初期階段，預計未來還會有大量的資本支出，不僅限於七巨頭，包含摩根大通等大型金融公司也會參與其中。

另一方面，美國最高法院5日開庭審理總統川普的對等關稅政策，將討論川普引用「國際緊急經濟權力法」加徵關稅是否越權，CNBC指出，越來越多投資人認為最高法院將裁定川普政府的激進貿易政策無效。最高法院大法官們週三對貿易稅的合法性提出了一些質疑。潛在的裁決將導致關稅政策出現轉變，這可能會推高股市。

