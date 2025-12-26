美股開盤主要指數變化甚微！交易清淡

▲美股26日開盤後變化不大，聖誕節休市一天後，美股主要指數漲跌不一，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌4.83點，或0.01％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股26日開盤後變化不大，聖誕節休市一天後，美股主要指數漲跌不一，投資人期待在年底能上演強勢封關行情。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌4.83點，或0.01％；標普500指數上漲4.40點，或0.06％；那斯達克指數上漲1.274點，或0.01％；費城半導體指數上漲1.05點，或0.015％。

根據《CNBC》報導，本週迄今標普500指數累計上漲超過1％，可望實現近五週以來的第四週上漲。道瓊工業指數和那斯達克指數本週迄今也均上漲超過1％，標普500指數週三盤中創下歷史新高，結束聖誕假期重返市場後，華爾街顯得交易清淡，漲跌波動幅度甚微。

分析師牛頓（Mark Newton）表示，「展望2025年末，今年的利多因素仍略多於利空因素。雖然主流論調圍繞著『AI泡沫』與關稅戰擔憂，且市場可能因政府關門、關稅或通膨而出現波動，但截至2025年底，美股基本上無視了上述所有恐懼，持續展現韌性向上挺進」。

投資人目前正處於歷史表現強勁的季節性週期，期待著可能出現的「聖誕行情」。這波上漲行情通常發生在每年度最後五個交易日，並延伸至新年度最初的前兩個交易日。 根據《股票交易員年鑑》回溯至1950年的數據顯示，標普500指數在這段期間的平均漲幅為1.3％。

