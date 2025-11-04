美股開盤全面下跌！高盛、大摩警告回檔20%

▲美股主要指數4日開盤全面下跌，帕蘭泰爾（Palantir）財報開出後，股價暴跌8%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股主要指數周二(4日)開盤全面下跌，費城半導體開盤一度重挫近3%，隨後跌幅稍稍收斂，高盛以及摩根士丹利的高階主管在稍早直指，美股未來兩年內回檔空間可能達10%-20%。

美股四大指數4日早盤，截止至台灣時間晚間10時50分，道瓊工業指數下跌234點或0.5%；那斯達克指數下跌211點或0.89%；標普500指數下跌47點或0.69%；費城半導體指數跌107點或1.5%。

廣告 廣告

個股部分，台積電ADR下挫1.7%、輝達跌1.5%、亞馬遜逆勢上漲0.3%、帕蘭泰爾（Palantir）財報開出後，股價暴跌8%。

根據CNBC報導，高盛和摩根士丹利預計，未來1-2年股市將出現10%至20%的回檔。高盛執行長所羅門（David Solomon）在香港舉行的國際金融領袖投資峰會上表示，「未來12到24個月內，股市可能會出現10%到20%的下跌。市場上漲之後會回調，以便人們重新評估。」

所羅門指出，這種翻轉狀況是長期牛市的正常特徵，即使在市場上漲週期中，10%到15%的跌幅也時有發生，並指出投行通常會給客戶的建議，是保持投資並檢視投資組合配置，而不是試圖擇時入市。

摩根士丹利首席執行官皮克(Ted Pick)表示，投資人應該對週期性的回調感到樂觀，他認為這是市場健康的趨勢，而不是危機，10%到15%的回檔並非由並非出於某種宏觀經濟斷崖效應所導致。

所羅門和皮克的觀點，是在國際貨幣基金組織最近發出可能出現劇烈調整的警告之後所提出，與此同時，美國聯準會主席鮑爾和英國央行行長安德魯貝利（Andrew Bailey）也對股票估值過高發出警告。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美股開盤亞馬遜飆5%！OpenAI簽380億美元協議 強化雲端運算能力

投資人注意！美國迎接冬令時間 美股3日起改晚間10點半開盤

韓國炸雞店爆紅！「黃仁勳座位」掀朝聖潮 店家急公告限時1小時