美股開盤反彈！記憶體回檔一天再度發車

▲美股5日開盤四大指數回彈，記憶體類股漲勢強勁。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股周三(5日)早盤自昨日跌勢反彈，四大指數齊漲，費城半導體更是強彈超過2%，記憶體漲勢迅猛，美光飆漲達7%。

美股四大指數5日早盤，截止至台灣時間晚間11時，道瓊工業指數上漲168點或0.36%、那斯達克指數漲105點或0.45%、標普500指數漲23點或0.35%、費城半導體指數大漲156點或2.25%。

個股部分，記憶體類股表現強悍，美光大漲近7%、威騰電子漲幅達4%、希捷科技飆漲近9%；台積電ADR回彈1%、輝達及AMD則由開盤跌勢翻漲。

廣告 廣告

美國「小非農」ADP就業報告今晚出爐，根據CNBC報導，10月私人企業薪資成長略強於預期，這帶來了一線希望，顯示勞動市場沒有衰退的危險。繼9月減少2.9萬個工作機會後，當月民間企業新增工作4.2萬人，高於普遍預期的2.2萬個新增職位。

CNBC指出，有鑑於人工智慧基礎設施領域的強勁支出，許多投資者仍樂觀地認為，即使短期內出現回檔，科技股的長期趨勢仍然有利。

美國金融科技公司SoFi投資策略主管莉茲(Liz Young Thomas)週二在CNBC的「Closing Bell」節目訪問表示，「我仍然認為追逐大型股的行情還在繼續。市場對大型股的熱潮仍在進行。而且從長遠來看，這種情況可能不會改變」，大家現在只是在找一些回檔的理由。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國全面封殺輝達！下令國有資料中心禁用外國AI晶片

太子集團破百億被查扣！柬埔寨國禮「蓮花陀飛輪」也出自他們之手

影／川普吞4連敗慘輸民主黨！CNN分析：美國分裂勘比內戰