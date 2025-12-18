財經中心／游舒婷報導

今（18）日美股開盤，三大指數以科技股漲勢最為明顯，道瓊工業指數上揚326.95點，報在48,212.92點，漲幅0.68%；標普500指數同樣逆勢上攻，攀升66.76點、收6,788.19點、漲幅0.99%。

美股開盤四大指數勁揚，道瓊、那指漲逾300點。（圖／翻攝自pixabay）

科技板塊熱度不減，使NASDAQ指數站上23,000點關卡，開盤漲316.34點，收23,009.66點、漲幅1.39%。

費城半導體指數勁揚247.68點至6,942.99點、漲幅3.70%。台積電股價285.30元，漲8.31元，漲幅達 3.00%，為台股與半導體行情注入強勁動能。

在亞股今日收盤方面，日經225指數上漲510.78點至49,001.50點、漲幅1.03%，延續近期強勢。香港恒生指數則表現相對疲弱，終場僅微升29.35點至25,498.13點、漲幅0.12%。

