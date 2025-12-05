美股開盤齊漲！市場靜待最新PCE通膨數據

▲美國聯準會（Fed）最青睞的通膨數據、9月個人消費支出指數（PCE）即將揭曉，投資人屏息等待這個可能會影響聯準會降息決定的關鍵數據，美股5日後開盤後主要指數齊漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）最青睞的通膨數據、9月個人消費支出指數（PCE）即將揭曉，投資人屏息等待這個可能會影響聯準會降息決定的關鍵數據，美股5日後開盤後主要指數齊漲，但是幅度不大，而比特幣則是再度走跌，盤中一度跌破9萬美元大關。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲274.93點或0.57％；標普500指數上漲35.46點或0.52％；那斯達克指數上漲139.06點或0.59％；費城半導體指數上漲155.83點或2.16％。

根據《CNBC》報導，在Netflix宣布達成約720億美元收購華納探索的協議後，Netflix股價走跌，而華納集團股價則上漲，不過，有白宮高級官員透露，川普政府對這筆交易「抱持極大的懷疑」，而在官員表達可能會介入的立場後，反而有助於Netflix股價的跌幅收斂。

除了影音娛樂巨頭的重大交易外，交易員正密切關注準備揭曉的一系列經濟數據，包括聯準會最青睞的通膨指標PCE，而密西根大學也將在5日公布12月消費者調查報告，將反映出消費者情緒以及對通膨的看法。

投資人期待聯準會在下週利率會議上做出降息決定，分析師巴薩克（Sonali Basak）表示，「我們目前看到的數據喜憂參半，各種信號交織在一起，通膨水準仍然居高不下，2026年的通膨展望充滿變數，沒人能預知未來」。

