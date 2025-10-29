美股開盤齊漲！輝達漲5%達市值5兆美元大關

▲輝達（Nvidia）29日股價開盤後上漲約5％，盤中市值正式突破5兆美元大關，是全球首家企業達到這樣的里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股29日開盤後主要指數齊漲，作為全球AI熱潮的指標企業，輝達（Nvidia）股價開盤後上漲約5％，盤中市值正式突破5兆美元大關，是全球首家企業達到這樣的里程碑。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲289.03點或0.61％、標普500指數上漲26.51點或0.38％、那斯達克指數上漲182.751點或0.78％、費城半導體指數上漲185.88點或2.58％。

根據《CNBC》報導，輝達開盤後不久就站上市值5兆美元大關，成為成為首家達成此項成就的企業，反映了輝達在AI浪潮中令人矚目的崛起，已成為市場不可或缺的參與者。儘管人們仍然擔心股市泡沫，但是在AI驅動的支出導致交易和估值創下紀錄的情況下，美國股市依舊讓人目眩神迷地持續上漲。

標普500指數距離站上7000大關僅最後一步之遙，市場遍預期美國聯準會將在本週利率會議結束時降息25個基點，若沒出現新的重大考驗，聯準會降息可望讓市場繼續保持強勁勢頭。Alphabet、Meta、蘋果、微軟等科技巨頭將陸續公布最新財報，財報表現好壞可能會成為市場觀望的重要催化劑。

另一方面，投資人也在等待明天川普與習近平會晤的結果，分析師惠茲曼（Thierry Wizman）表示，「看到川普總統與世界其他國家接觸，例如中國和日本，是一件好事，這可能會降低川普提高關稅的意願，鑑於關稅與通膨之間存在某種關聯，一定程度上這也預示著聯準會更有可能採取鴿派立場」。

