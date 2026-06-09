美股震盪加劇該進場還是觀望？ 歷史數據揭長線布局時機

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【記者呂承哲／台北報導】美股近期劇烈震盪，在上週五（5日）重挫後，科技股週一（8日）隨即出現強勁反彈，市場對於後市看法分歧。群益投信表示，此次修正較偏向市場過熱情緒與高槓桿資金的正常降溫，而非基本面惡化導致的趨勢反轉。面對波動加劇的市場環境，投資人可採取逢低分批布局策略，把握長線投資機會。

群益投信指出，從報酬風險比來看，美股長期投資效率優於全球主要市場。統計近十年全球股市表現，全球股市、歐股、日股、新興市場與美股的報酬風險比分別為0.75、0.39、0.59、0.42及0.79，其中美股表現最佳。即使歷經疫情、俄烏戰爭等重大事件，標普500指數仍展現強勁修復能力與長期上升趨勢，兼具防禦力、恢復力與成長潛力。

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群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長及科技投資週期仍維持正向發展，市場波動反而提供調整資產配置與布局優質標的的機會。標普500指數涵蓋美股近九成市值，橫跨11大產業，布局標普500等同掌握美國整體產業發展趨勢。此外，全球規模前五大ETF中有三檔追蹤標普500指數，顯示其在全球資產配置中的重要地位。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，美國企業財報表現普遍優於市場預期，分析師也持續上修2026、2027年獲利預估。AI投資熱潮仍是支撐美股科技股的重要動能，目前美國科技七巨頭資本支出合計高達8000億美元，顯示產業龍頭正透過大規模投資鞏固競爭優勢。

群益投信認為，在美國經濟維持溫和成長、企業獲利穩健及AI投資持續擴大的支撐下，美股長線表現仍值得期待。面對短期震盪，投資人不妨透過分批進場方式，掌握市場波動所帶來的布局契機。

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