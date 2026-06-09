美股震盪加劇該進場還是觀望？ 歷史數據揭長線布局時機
【記者呂承哲／台北報導】美股近期劇烈震盪，在上週五（5日）重挫後，科技股週一（8日）隨即出現強勁反彈，市場對於後市看法分歧。群益投信表示，此次修正較偏向市場過熱情緒與高槓桿資金的正常降溫，而非基本面惡化導致的趨勢反轉。面對波動加劇的市場環境，投資人可採取逢低分批布局策略，把握長線投資機會。
群益投信指出，從報酬風險比來看，美股長期投資效率優於全球主要市場。統計近十年全球股市表現，全球股市、歐股、日股、新興市場與美股的報酬風險比分別為0.75、0.39、0.59、0.42及0.79，其中美股表現最佳。即使歷經疫情、俄烏戰爭等重大事件，標普500指數仍展現強勁修復能力與長期上升趨勢，兼具防禦力、恢復力與成長潛力。
群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長及科技投資週期仍維持正向發展，市場波動反而提供調整資產配置與布局優質標的的機會。標普500指數涵蓋美股近九成市值，橫跨11大產業，布局標普500等同掌握美國整體產業發展趨勢。此外，全球規模前五大ETF中有三檔追蹤標普500指數，顯示其在全球資產配置中的重要地位。
群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含指出，美國企業財報表現普遍優於市場預期，分析師也持續上修2026、2027年獲利預估。AI投資熱潮仍是支撐美股科技股的重要動能，目前美國科技七巨頭資本支出合計高達8000億美元，顯示產業龍頭正透過大規模投資鞏固競爭優勢。
群益投信認為，在美國經濟維持溫和成長、企業獲利穩健及AI投資持續擴大的支撐下，美股長線表現仍值得期待。面對短期震盪，投資人不妨透過分批進場方式，掌握市場波動所帶來的布局契機。
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韓股暴力反彈！市值一度蒸發近10% 今重返8000點
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台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
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別急著入場！她爆台股「獲利全吐光」：一跌就撿是接刀
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台股暴跌外資大逃殺？楊金龍：回檔修正很健康 系統性風險還很遠
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明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
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台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
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股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
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台股暴跌千點突「神V轉」！專家：第四法人正發力
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美股「紅旗」增多！美國銀行證券示警市場過熱，籲投資人獲利了結
圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發出警示，指出美國股市「紅旗」訊號正不斷增加，顯示市場可能已接近頂峰，建議投資人適時「獲利了結」。該投行策略師 Savita Subramanian 於 6 月 5 日發布的報告中強調，市場已出現過多警訊，熊市（市場下跌的警訊）觸發訊號已達約七成，與過往市場高峰時期的平均水平一致。 目前，標普 500 指數（S&P 500 Index）在 20 項指標中有 17 項顯示估值過高，相較於網路泡沫時期，仍有 8 項指標顯示其估值偏高。Subramanian 指出，這代表標普 500 指數從統計數據來看，已達「估值過高」（statistically expensive）的水平。她也提到，本益比高的股票表現遠優於本益比低的股票，此現象被視為「過度投機的跡象」。尤其科技股內部表現最佳與最差的區塊差距，已是 2000 年 2 月以來最闊。 儘管標普 500 指數整體表現強勁，但其「掩蓋了內部的戲劇性變化」。該指數前段與後段 10% 股票在過去三個月的回報率差異，已攀升至新冠疫情爆發以來的新高。
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力積電成功籌資8.86億美元 股價不捧場重挫逾8%
晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，本次發行之海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，資金將投入3D AI代工、先進製程及設備擴充，搶攻AI商機。不過，受大盤重挫及籌資折價效應影響，力積電今（10）日股價不漲反跌，截至上午10時15分，盤中跌幅一度擴大至8.3%，報65.5元。
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外資4天倒貨3439億！台股暴漲1201點竟遭瘋狂提款 法人不敢大意、網喊：大媽又力扛外資小兒賣壓了
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