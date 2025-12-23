美股飆高會是曇花一現？信心指數疲弱成警鐘 專家這樣看前景：這狀況我樂見

美國12月消費者信心指數，從11月的51升至52.9，幅度低於市場預期，較去年同期大跌近3成。對此，財經作家狄驤在臉書分析，以往消費者信心創新低時，經濟情況大多已極度糟糕，但現在反而股市不斷創高、通膨趨緩，「那消費者信心指數究竟是失靈了，還是預告了市場的未來發展？」

狄驤表示，歷史經驗告訴我們，消費者信心與股市高度正相關，當信心指數暴跌的時候，歷史背景是通常爆發經濟或金融危機，像是2008次貸海嘯、2020新冠疫情，還有2022烏俄戰爭等。過去這個指標很好用，因為消費者信心創新低，大多意味著情況糟到不能再糟，救市政策高機率會出現，幫助經濟與股市走出谷底。



狄驤指出，但現在呢？股市不斷創高、美國通膨明顯趨緩，經濟變得疲軟，但還沒有衰退跡象，那消費者信心指數究竟是失靈了？還是成為了領先指標，正在預告市場未來發展呢？

​狄驤提到，實際上，美消費者多年來都處在高物價與高利率的環境下，密西根大學的報告也多次提到這一點，所以消費者信心創低很合理。未來的觀察重點不是「目前狀況已經很糟」，而是「會不會進一步惡化？」

狄驤分析，「我是樂觀看待前景」，主因有3，第一、Fed降息循環尚未結束，且有望在明年變得更寬鬆；第二、關稅負面影響減少，且川普有意擴大關稅豁免範圍；第三、美政府重新開門，對經濟的負面影響漸漸被消化。

狄驤表示，簡單來說，消費者信心有望從谷底回溫，這對市場來說反而是新的動力，未來要注意的風險反而是「經濟過熱」，這部分需要持續追蹤總經變化。總經對市場的影響很大，這是近期股市劇烈波動，並從底部反彈的主因之一，他曾提到低檔出現CPI低於預期的利多，是他樂見的狀況，好消息是股市如期反彈，開始挑戰歷史新高。

​​​狄驤強調，所以更要掌握大趨勢，才能趨吉避凶，甚至把危機化為轉機，尤其是目前科技巨頭都在舉債投資AI基礎建設，市場對於企業的基本面，還有借貸資金成本會變得更敏感。

狄驤提到，甲骨文引起了AI泡沫論，反而帶來許多新的機會，因為該狀況更偏向於正常的估值修正，而不是AI熱潮結束。展望明年，AI依然是成長最快速的產業，同時還有受惠於總經的產業也不容忽視。

