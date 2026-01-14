美股高檔回落！科技、銀行股齊跳水 日股再創新高韓股收紅

財經中心／余國棟報導

全球市場短線呈現「美弱、日強、韓穩」的結構，美股在高檔回檔整理階段，資金轉向觀望；亞洲則受各自基本面與政策因素影響而走出不同節奏。投資人後續將持續關注美國通膨走勢、聯準會利率訊號，以及企業財報對市場情緒的進一步影響。（示意圖／PIXABAY）

美股週三（14）日在通膨黏著、財報季開局不順與地緣政治不確定性多重壓力下全面走低，科技權值股與大型銀行股同步遭到拋售，主要指數自歷史高檔回落；亞洲股市方面，日本股市延續強勢再創新高，南韓股市則在半導體撐盤下溫和收紅，區域股市表現呈現明顯分歧。

美股收盤部分，投資人消化最新通膨數據與聯準會利率前景，美國去年11月生產者物價指數（PPI）月增0.2%、年增率升至3%，顯示價格壓力仍具黏著性，市場普遍預期聯準會短期內將按兵不動，使高評價科技股承壓。週三主要指數全數收黑，那斯達克指數下跌約1%，標普500指數回落約0.5%，道瓊工業指數小跌約40點，費城半導體指數跌幅超過0.6%，科技與晶片族群成為賣壓集中區。

廣告 廣告

從個股來看，AI龍頭NVIDIA下跌1.44%，市場傳出美國對中國晶片出口可能出現新限制，投資人轉趨保守；博通重挫4.15%，成為半導體族群中跌幅較重個股。其他科技巨頭同步走弱，微軟下跌2.40%，亞馬遜下跌2.45%，Meta回落2.47%，顯示資金自高本益比科技股撤出。相對之下，AMD逆勢小漲1.19%，但仍難以扭轉整體半導體族群偏弱的格局。

金融股表現同樣疲弱，美國銀行與富國銀行在公布最新一季財報後，股價分別下挫3.78%與4.55%，市場認為交易動能雖有改善，但利率政策不確定性仍壓抑評價。整體而言，科技與金融雙雙走弱，使第四季財報季的低迷開局持續擴大。美股期貨盤方面，週四亞洲時段開盤後持續在平盤下方震盪，顯示短線市場情緒仍偏謹慎，投資人觀望接下來更多企業財報以及聯準會官員談話，短期內風險資產波動度恐維持在相對高檔。

亞洲股市部分，日本股市表現一枝獨秀，日經225指數週三收盤大漲1.48%，首度站上5.4萬點整數關卡，連續第二個交易日改寫歷史新高，東證指數（TOPIX）同步上漲1.26%。盤面以礦業、精密機械與銀行類股領漲，顯示資金持續流入日股。市場解讀，日本企業治理改善、資金回流與日圓相對弱勢，仍是推升日股的重要支撐。

南韓股市則穩中偏多，韓國綜合股價指數（KOSPI）週三收漲0.65%，收在4,723.10點，續守高檔區間。半導體類股表現分歧，但在全球記憶體價格回升帶動下，晶片出口前景改善，對大盤形成支撐。官方數據顯示，南韓資訊與通訊技術（ICT）產品出口年增逾一成，創下歷史新高，也強化市場對科技產業中長期成長的信心。

全球市場短線呈現「美弱、日強、韓穩」的結構，美股在高檔回檔整理階段，資金轉向觀望；亞洲則受各自基本面與政策因素影響而走出不同節奏。投資人後續將持續關注美國通膨走勢、聯準會利率訊號，以及企業財報對市場情緒的進一步影響。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／地緣政治添變數美股走弱！台指夜盤跌139點 開盤恐面臨修正

盤後籌碼／外資狂掃132億！台股噴234點創新高 單日回補它逾5萬張

地緣政治央行去美元化！貴金屬全面失控 這2檔搭順風車

鮑威爾5月卸任成轉折點！基金經理人點名 台股啟動關鍵時間表

