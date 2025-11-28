美股黑五交投清淡仍走高！科技股反彈、零售板塊上漲帶動大盤

美國股市於美東時間28日感恩節後的縮短交易時段中，在交投清淡的情況下走高。（圖／達志／美聯社）

美國股市於美東時間週五（28日）感恩節後的縮短交易時段中，在交投清淡的情況下走高，主要受到零售板塊上漲以及科技股回升的帶動。市場對聯準會（Federal Reserve）12月降息的預期在整週期間持續升溫，支撐了整體股市情緒。

據《路透社》報導，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）上漲0.61%，收在47,716.42點；標普500指數（S&P 500）上漲0.54%，收在6,849.09點；那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則上漲0.65%，收在23,365.69點。

廣告 廣告

標普500的所有主要板塊中，只有醫療保健類股下跌，製藥公司禮來（Eli Lilly）下跌2.6%。英特爾（Intel）上漲10.2%，成為帶領標普500上漲的主要動力之一，此前天風證券（TF International Securities）的1名分析師表示，該公司最快將於2027年開始出貨蘋果（Apple）最低階的M系列處理器。

3大指數本週皆收漲。標普500上漲3.73%，那斯達克上漲4.91%，道瓊上漲3.18%。隨著週五的收盤價，標普與道瓊本月轉為小幅上漲；但那斯達克本月收跌1.51%，反映市場對AI與科技估值過高的擔憂加劇，投資人獲利了結、降低曝險。

「這是一個交投清淡的節後交易日，一如往常，市場活動不多。」美國資產管理公司「Smead Capital Management」執行長斯米德（Cole Smead）表示，「但我認為大家在過去幾週已意識到，AI最終的結果仍然非常未知。」

週五早上，期貨交易曾因芝加哥商品交易所（CME Group）的系統中斷而短暫受阻，導致全球的貨幣、商品和股票相關合約一度停擺。CME旗下與美股連動的股票期貨通常在美股開盤前大量交易，投資人藉此研判市場趨勢與方向。CME表示，此次事故起因於其「CyrusOne」資料中心的冷卻問題。CME Group股價則小幅上漲。

對此，美國股票經紀商「Themis Trading」合夥人、共同創辦人兼股票市場結構研究主管，以及股票交易聯合主管薩魯齊（Joe Saluzzi）表示，「今天算是運氣好，因為成交量很低，否則影響可能會大得多。這確實凸顯出系統故障帶來的風險，以及金融市場互相連動後可能導致更大的問題。」

本週同時也是假日購物季的開始，自週四（27日）感恩節起，到28日的黑色星期五（Black Friday）與12月1日的網路星期一（Cyber Monday），這些日子對大型零售商至關重要。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

JR車站前公廁遭熊攻擊！69歲警衛反擊脫險

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

甄子丹妻批「陸製防護網」釀香港火災！遭炎上急滅火道歉：措辭不當