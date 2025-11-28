美股黑色星期五「開高走高」台積電ADR小漲

▲美股在感恩節休市後，28日開盤開高走高。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股在感恩節休市後，美東時間今（28）日上午8點期貨交易因芝商所資料中心冷卻系統故障，一度暫停交易。美股今開盤，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數上漲0.3%，道瓊工業指數上漲98點或漲幅0.2%。

截至美東時間上午10時20分，道瓊工業指數上漲240.61點或0.51%、標普500指數上漲21.72點或0.32%、那斯達克指數上漲78.03點或0.34%、費城半導體指數上漲59.49點或0.86%。

個股部分，輝達下跌1.32%、英特爾上漲4.98%、蘋果下跌0.38%、谷歌下跌0.38%、Meta上漲1.31%、微軟上漲1.13%、台積電ADR上漲0.1%。

美國財經媒體CNBC報導，今上午芝加哥商品交易所CyrusOne資料中心出現冷卻問題，芝商所期貨交易一度暫停，到上午8時30分恢復交易。貝爾德投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，芝商所的問題不會造成長期影響，但可能導致今天上午股市波動加劇。

美國本週末正值感恩節出遊高峰，美國聯邦航空管理局表示，預計將有超過36萬架次航班，創下15年來的最高出行量。航空公司股票大幅上漲，表現優於大盤。

今日也是11月最後一個交易日，本月科技股的回檔拖累了主要股指，因為市場對AI公司的未來獲利能力產生疑慮。一些投資者希望本月的下跌意味著主要股指將在年底迎來反彈，他們會趁機買入那些估值更具吸引力、此前遭受不公平打擊的股票。那斯達克指數本月下跌近2%，預計將結束連續七個月的上漲。標普500指數小幅走低，或將終結連續六個月的上漲。道瓊工業指數本月小幅上漲。

此外，美國自1941年起感恩節都在每年11月的第四個星期四。感恩節之後的星期五被稱為「黑色星期五」，美股將在這一天提前3小時收盤。

