美股「光通訊雙雄」獲華爾街調升目標價！ 00988A受惠今漲逾2%

[Newtalk新聞] 近期美股出現類股輪動的「蘿蔔跳」現象，前一陣子記憶體族群大漲，昨晚（13日）美股光通訊雙雄 Lumentum、Ciena 受惠華爾街投行大幅調升類股評價，單日股價大漲 6.31%、5.19%。今（14）日台股開盤後，重壓光通訊的主動統一全球創新（00988A），股價站上 11 元，創掛牌以來新高，盤中最大漲幅逾 2%，成為主動式ETF今日漲幅的領頭羊。

統計至今日上午 12 時左右，全市場主動式ETF單日漲幅前五名中，就有三檔為海外股票型。00988A 盤中股價最高來到 11.06 元，最大漲幅 2.12%，成唯一一檔漲幅逾 2% 的主動式ETF。另外，主動中信ARK創新（00983A）、主動元大AI新經濟（00990A）今日漲幅超過 1%，分居主動式ETF績效第四、五名。

觀察 00988A 持股，截至周一，Lumentum、Ciena 的權重分別達 4.81%、2.83%，Lumentum 為其第五大持股。

日前，美國銀行（BofA）近日發布報告，將 Lumentum 的目標價由 210 美元調升至 375 美元，並指出相關領域的供應現況，無法滿足如雪片般飛來的訂單需求，這股由 AI 催生的「強烈需求」正重塑供應鏈的議價能力；無獨有偶，大摩（Morgan Stanley）亦將目標價由 190 美元上調至 304 美元。分析師直指，2025 年的 AI 交易邏輯已正式擴散，從半導體延伸至基礎設施，尤其光通訊市場將迎來長達數年的擴張期，預計這波紅利至少將延續至 2026 年上半年。

上個月，瑞銀（UBS）也將 Ciena 的目標價從 120 美元上調至 230 美元，該次評級上修是基於 Ciena 公佈的第四財季業績，瑞銀表示該業績「遠超」於預期，但與更廣泛的投資者預期相符。該公司第四季營收 13.5 億美元，每股盈餘 0.91 美元，超出市場預期的營收為 12.9 億美元，每股盈餘 0.77 美元。

法人表示，AI 訂單已看到 2027 年，明確且高速成長趨勢，使 AI 仍將是今年股市的主旋律。AI 需求強勁，帶動多領域供應鏈商機爆發性增加，甚至出現供不應求狀況，例如記憶體、光通訊類股。缺貨所帶來的廠商漲價潮，使這兩個處於賣方市場的族群股價表現強勢。不過，隨著美股創高，波動恐加大，建議可利用主動式海外股票型ETF布局，來追求報酬最大化並分散風險。

