美股、日股勁揚 台股早盤狂飆逾800點！台積電漲至1835元追平史高

美股道瓊指數上週五暴漲逾千點，首度突破5萬點大關。日本昨舉辦眾議院大選，日相高市早苗率自民黨取得壓倒性勝利；日股早盤今飆漲逾3000點，最高漲至57337點創史高，漲幅逾5%。台股今日（2/9）早盤開高，在台積電、台達電、聯發科帶領下，開盤不久即狂飆逾800點，最高來到32666點，收復5日線、10日線。

美國半導體產業協會（SIA）6日表示，2026年全球半導體銷售額預計將達到1兆美元大關，消除市場對AI泡沫化的疑慮。道瓊工業指數勁揚1206.95點，收在50115.67點，漲幅2.47%。標準普爾500指數上漲133.90點，以6932.30點作收，漲幅1.97%。那斯達克指數大漲490.62點，收在23031.21點，漲幅2.18%。費城半導體指數飆漲433.987點，收在8048.625點，漲幅5.70%。

台積電ADR上週五大漲5.48%，股價收在348.85美元。權王台積電早盤氣勢如虹，開盤跳空漲至1830元，最高漲55元至1835元，強勢領軍台股飆漲。

主要權值股水漲船高，日月光投控漲逾6%，南亞科漲逾半根。聯發科漲逾4%，台達電、聯發科漲逾3%，鴻海、富邦金、國泰金、廣達漲逾1%。

記憶體族群回神大漲，鈺創、廣穎、宇瞻、旺宏亮燈漲停，股價各自來到57.5元、45.9元、123.5元、88.8元。華邦電、南亞科、力積電漲逾半根，至上、品安、華東皆漲逾3%，福懋科、創見、十銓、群聯同步上揚。

