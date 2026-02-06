美股、比特幣、黃金同步下跌！專家驚爆這次不同：市場正進入最殘酷的一段

全球金融市場再度出現劇烈波動，道瓊重挫近600點，美股三大指數收盤跌幅均超過1%，比特幣跌破6萬4000美元，回測前低，白銀暴跌16%。對此，投資網紅葉育碩強調，真正的牛市從來不是一路直線往上，而是每一次恐慌、每一次清洗、每一次砍到你懷疑人生後，才重新把趨勢推回去。

葉育碩在臉書發文指出，過去市場常見的資金避險路徑是：股票下跌後，資金轉進加密貨幣；加密貨幣下跌後，流向黃金；黃金回落後，再轉向美債。然而，昨（5）日的市場情況卻不同，股票、幣圈、黃金、白銀與美債同步下跌，也就是說，市場並非在換標的，而是在做同一件事——把所有資產都賣掉，換回現金，這就是典型的去槓桿行情。

葉育碩表示，當槓桿撐不住時，投資人不會去管基本面，也不會管是不是AI概念股、是不是未來潛力股，只會做一件事「先活下來」，這也是為什麼會出現最荒謬的景象：連避險資產都在跌，因為恐慌的時候，大家不是要避險，大家是要補保證金。但話說回來，這其實也未必是壞事，因為從更大的角度看，這應該是一個健康的回調，前面漲太多，資金堆太滿，槓桿也疊太高了。市場需要喘息，需要洗籌碼，需要把不該存在的泡沫擠掉。蹲一下，才能跳更高。

葉育碩提到，台股接下來還要面對「封關效應」，每年封關前都會出現同一種壓力，投資人怕抱股，過年法人怕假期消息面不確定，融資怕長假波動被斷頭，所以不管賺不賺錢，很多人就是先賣再說。

葉育碩認為，市場已出現全面撤退跡象，昨日比特幣跌破前低、黃金白銀失守、美債同步下跌，這代表什麼？代表市場正在進入最典型、也最殘酷的一段：資金緊縮加去槓桿循環。接下來會看到很多人崩潰，但你也會看到，這正是下一次機會的開始，因為當市場開始搶現金時，你要做的不是跟著恐慌，要做的是記住一件事「現金是子彈」；而回調，是撿便宜的時候。

