美股「耶誕行情」今年早到？專家：耐心等候 別誤信2種冒牌耶誕老人

零售業者喜歡提前祭出年終特賣活動，華爾街分析師也紛紛高喊「耶誕老人行情」已提早報到。在年底資金豐沛與基金作帳行情驅動下，「耶誕老人行情」的確有這麼一回事。但股市專家指出，那要看你採信的定義為何。

若聽信華爾街「耶誕老人行情」那一套，並且評估是否在年底前加碼買股票，首先必須先弄清楚所謂的「耶誕老人行情」定義為何。

「耶誕老人行情」常見定義有下列三種：

一、11月和12月是股市表現最佳的兩個月

這種定義最廣，大致指美股從萬聖節漲到12月底。

日曆年最末兩個月通常美股表現不錯，但最好別用力押注於此。因為自1896年道瓊工業指數推出至今，若分成上半段和下半段，則下半段時期的11月至12月平均報酬率確實稱冠其餘兩個月時期；但上半段時期的末兩個月，其實美股表現普普，與其餘兩個月時段相比並不突出。

二、股市每逢11月和12月上漲潛力強

這種「耶誕老人行情」定義與第一種定義密切相關，不同點是，此定義不是指美股在11月至12月整整兩個月的表現特別強，而是說，在這兩個月當中的某個時點，美股會發動超強的漲勢。然而，專家計算往年這兩個月可能呈現的最大漲幅，從11月最低收盤價計算至12月最高收盤價，再與其他月份算出的結果相比較後，發現11月至12月大漲的可能性在統計數字上與平均值沒什麼差別。事實上，其他五組兩個月時期大漲潛力甚至更大。

三、耶誕老人行情從耶誕節過發動

唯獨這個「耶誕老人行情」定義經得起統計數字檢驗。這也是傳統定義，從耶誕節次日開始算起，延續到次年元月的頭兩個交易日結束。根據1896年道瓊工業指數推出後的表現，道指在耶誕節次日至元月頭兩個交易日為止，上漲機率到77%，平均漲幅達1.44%。對照下，1896年以降，其他兩個月時期的平均漲幅僅0.16%，期間道指上漲機率為56%。

結論是：要有耐心。真正名不虛傳的「耶誕老人行情」，要到耶誕節來臨才算數。

