美股「聖誕老人行情」啟動 增添台股年底續漲動能

〔記者張慧雯／台北報導〕儘管今年全球經濟面臨關稅干擾、地緣政治風險，以及中美貿易衝突等多重挑戰，全球股市在不確定性因素交錯下雖波動加劇，但仍屢創新高，自今年年初以來，標普500指數已強勢上漲一成六，而台股在AI需求帶動下漲勢更為強勁，累計上漲逾兩成。元大投顧分析，美股「聖誕老人行情」(Santa Claus Rally)啟動，有望成為年底台股續漲的動能。元大投顧指出，所謂聖誕老人行情是指股市在每年年底出現顯著上漲的現象，歷史經驗顯示每年的11月與12月往往是美股全年表現最為強勁的時期，主要原因包括節日前消費支出增加、機構投資人與基金經理人落後追趕績效(部分基金經理人為了在年底前向投資人展示績效表現，往往買進強勢股進行粉飾櫥窗操作)，以及年終稅務考量產生的惜售效應(延後賣出未實現獲利高的標的，將資本利得稅延後至隔年)，再加上財報季結束後公司開始啟動庫藏股操作，搭配年底成交量較低，容易放大這些季節性因子而形成聖誕老人行情。根據歷史數據觀察，自1928年以來當標普500指數於1月至10 月期間上漲超過10%時，同年的11月至12月有高達83%機率續漲，若進一步分析，前10個月漲幅超過10%，年底兩個月平均上漲4.45%，若前10個月漲幅低於10%，則11至12月平均漲幅僅約1.03%，不過，這個現象在台股並不明顯，主要的原因可能與台灣沒有資本利得稅且集團股更傾向在全年股市疲軟時做帳有關。無論如何，美股畢竟是全球金融市場火車頭，美股一旦啟動聖誕老人行情，市場氣氛往往也不會太差。元大投顧認為，有鑒於今年1月至10月全球股市強勢上漲，加上第三季企業財報普遍優於預期，顯示企業基本面仍屬穩健，隨著企業獲利上修及AI 基礎建設需求持續強勁，市場整體動能有望延續。元大投顧也分析，台灣主計總處最新公布的第三季GDP概估年增7.64%，較預期高出4.73個百分點，並創下自2021年第三季以來的新高，反映台灣內外需動能維持強勁，美股的聖誕老人行情將有望為年底台股增添續漲動能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不想靠台積電？黃仁勳1句話狠戳馬斯克「夢想」 超殘酷現實曝光

黃金回神！連漲3天再衝破4000美元

新興市場教父示警：AI股恐崩跌40％

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

