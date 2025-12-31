美股2025封關小跌 標普全年仍狂漲逾16%亮眼收官

紐約證交所一名期貨交易員在4月2日電視轉播川普的關稅宣布時，在電腦前工作。路透社



美股4大指數週三（12/31）連續第4個交易日下跌，但標普500指數今年仍上漲超過16%，連續第三年實現兩位數漲幅，為豐收的一年劃下句點。

道瓊工業指數終場下挫303.77點或0.63%，收報48063.29點。

標準普爾500指數下跌50.74點或0.74%，收在6845.50點。

以科技股為主的那斯達克指數下滑177.09點，或0.76%，收在23241.99點。

費城半導體指數下跌85.97點或1.20%，收7083.13點。

標普500指數今年上漲16.39%，連續第3年實現兩位數年度漲幅。那斯達克指數則受惠於AI熱潮，全年漲幅達20.36%。道瓊工業指數今年上漲12.97%，但由於科技股比重不足，漲幅略顯落後。

今年4月，美國總統川普（Donald Trump）宣布全面關稅政策後，美股出現暴跌，標普500指數較2月的高點下跌近19%，一度瀕臨熊市邊緣。但美股年終封關的好表現，顯示已從中達成令人矚目的復甦。

然而，考慮到以往每年的最後5個交易日和隔年的前兩個交易日是呈現上漲的「耶誕老人行情」，通常會給股市帶來年底前的最後一次上漲動力，因此最近的下跌還是令人有些擔憂。

