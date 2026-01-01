美股2025收官震盪！最強飆股不是輝達？這檔記憶體狂漲580％稱王

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導

美股在2025年最後一個交易日收低，主要指數連續第4天回檔，但跌幅有限，全年仍繳出不錯成績單。回顧全年，美股最大亮點不在指數，而是族群表現分歧，AI題材持續發燒，卻由記憶體儲存相關個股意外成為最大贏家。觀察標普500全年漲幅，前四名清一色是記憶體存儲巨頭。

截至12月31日收盤，道瓊工業指數全年上漲12.97%，標普500指數漲約16.4%，那斯達克指數漲幅達20.36%；費城半導體指數則在年末拉回，收於7083.13點。整體來看，雖然年終震盪，但科技股仍是撐盤主力。

標普500全年漲幅前四名清一色由記憶體存儲巨頭包辦，晟碟（SanDisk）全年股價暴漲580%奪冠；西部數據（Western Digital）年漲283.79%、美光科技（Micron Technology）上漲240.24%、希捷科技（Seagate Technology）也大漲225.26%。

相較之下，AI指標股表現略顯降溫。科技七巨頭中，以Alphabet年漲65.4%表現最佳；AI龍頭NVIDIA 2025年僅上漲38.9%，明顯低於2024年的171%；其他半導體股中， Advanced Micro Devices 漲77.3%， Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ADR漲55.92%， Broadcom則上漲50.63%。市場也開始留意，AI題材是否正從「全面噴出」轉向「精選受惠」。

