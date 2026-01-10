美股2026強勢開局 專家示警「過於平靜」

▲美國股市在2026年迎來了強勁的開局，但隨著企業財報季展開、新的通膨數據發布以及地緣政治不確定性升溫，市場在未來幾天可能面臨劇烈波動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國股市在2026年迎來了強勁的開局，但隨著企業財報季展開、新的通膨數據發布以及地緣政治不確定性升溫，市場在未來幾天可能面臨劇烈波動。

根據路透社報導，標普500指數在1月份已經上漲近2%，延續該基準指數在2025年連續第三年繳出雙位數漲幅的走勢。週五（9日），在就業數據好壞參半的情況下，市場仍維持對今年將進一步降息的預期，推動股市上揚。

儘管地緣政治局勢日益動盪，市場近期表現依然強勢。在美軍發動行動、逮捕委內瑞拉領導人後，川普政府官員甚至談及取得格陵蘭的可能性，包括不排除動用軍事手段。

投資者認為，企業獲利前景強勁、貨幣政策放寬以及即將出台的財政刺激措施，是支撐這場已進入第四年的牛市的主要動力。

市場專家：平靜背後的隱憂

道富投資管理（State Street Global Advisors）首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示：「總體而言，今年市場的基礎相當穩固。但隨著1月展開，市場可能低估了即將到來、可能引發更高波動性的事件。現在看起來實在有點過於平靜。」

宏利投資管理（Manulife Investment Management）共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）指出，雖然地緣政治事件提升了黃金的避險吸引力，但股市在很大程度上對這些不確定性不以為意。被稱為「華爾街恐慌指數」的CBOE市場波動率指數（VIX）週五仍處於2025年以來的低點附近。

米斯金表示：「市場對此已經有點麻木了。不過在所有資產幾乎都被定價到完美的時候，這正是可以考慮買點保險、或布局一些防禦性策略的時機，以防另一個地緣政治事件再度登上頭條。」

銀行股財報啟動與CPI數據來襲

大型銀行將在下週開啟第四季財報季，強勁的獲利增長是股市投資者的重要樂觀來源。據LSEG IBES 的數據，分析師預計標普500指數成分股公司2025年的整體盈餘增長了13%，並預估2026年將進一步增長超過15%。

美國最大銀行機構摩根大通（JPMorgan Chase）將於週二（13日）發布財報，花旗集團、美國銀行與高盛等也將在本週稍後陸續公布。金融類股第四季獲利預料將較去年同期成長約7%。

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）投資組合經理雅納西耶維奇（Jack Janasiewicz）表示，他將從銀行財報中觀察消費者健康狀況的線索，例如信用卡違約情形，因為消費支出占整體經濟活動的三分之二以上。他表示：「銀行處於第一線，他們提供的訊息將非常重要。」

此外，由於去年底長達43天的政府停擺導致關鍵經濟報告延期或取消，投資者一直難以掌握經濟的全貌。隨著數據流恢復正常，週二即將公布的12月消費者物價指數（CPI）顯得更為關鍵。

這將是聯準會（Fed）1月底召開貨幣政策會議前的最後一份關鍵通膨報告。聯準會為應對勞動力市場走弱，在2025年最後三次會議中均採取降息，但投資者目前對於2026年進一步降息的時機仍無定論。

哈特福德基金（Hartford Funds）全球投資策略師雅各布森（Nanette Abuhoff Jacobson）表示：「如果通膨數據顯示物價正在微幅攀升，那麼市場將開始質疑聯準會2026年是否還能降息，以及降息空間還有多少。」

