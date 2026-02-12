美股4大指數小幅震盪 台積電ADR逆勢飆漲12.23美元

（中央社華盛頓2026年02月11日綜合外電報導）美國眾議院今天投票撤銷川普總統對加拿大商品所開徵的關稅，雖然此舉象徵意義大於實質影響，但這是共和黨人對川普代表性的經濟政策少見的反對聲音。法新社報導，這項民主黨提案是以219票贊成、211票反對獲得通過，其中6名共和黨議員投下贊成票。不過此一表決結果象徵意義居多，眾議院可考慮結束川普去年所宣布的國家緊急狀態，但所有希望撤銷川普關稅的提案，還要經參議院通過，並由總統簽署。就算參院通過此案，最後也必然遭到川普否決，國會也很難拿到推翻川普否決所需的2/3多數。川普先前在「真實社群」（Truth Social）威脅同黨議員，「任何共和黨人，無論是在眾議院還是參議院，如果投票反對關稅，都將在選舉時承受嚴重後果。」川普補充說，「關稅保障我們的經濟和國家安全，任何共和黨人都不應該破壞這項特權。」今天稍早，共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）在社群媒體表示，國會議員「不能也不應將我們的責任外包」。他補充說：「作為一名老保守派，我知道關稅是向美國消費者徵稅。」這個議題的辯論和投票，應該在眾議院進行。自從川普去年年初重返白宮以來，加拿大與其他美國貿易夥伴

中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言