美股4大指數收跌 台股跌逾百點保住28700點 台積電跌10元

【記者許麗珍／台北報導】受到美股4大指數收跌的影響，台股今早盤下跌108.16點，盤中震盪起伏，終場下跌103.76點或0.36%，收在28,707.13點，保住28700點，成交金額4588.52億元。權值股台積電終場下跌10元收1520元。

美股因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，29日回吐漲幅，終場4大指數全都收跌。美股29日表現，道瓊工業指數終場下挫249.04點或0.51%，收48461.93點，標準普爾500指數下跌24.20點或0.35%，收6905.74點；那斯達克指數下挫118.75點或0.5%，收23474.35點，費城半導體指數下跌29.37點或0.41%，收7178.27點。

不受共軍宣布29日起舉行環台軍演，台股昨開高走高，開盤漲逾百點一口氣衝至28,662.79點，創下盤中新高點，收盤大漲254.87點或0.89%，收在28,810.89點，再創收盤歷史新高點，成交4390.98億元。權值股台積電昨早盤同樣開高走先上漲10元報1520元，在買盤簇擁下，收盤上漲20元股價攻上1530 元續創歷史新高。

