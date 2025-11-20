美股4大指數震盪收高 台股開高大漲逾600點

▲台股今（20）日開高，加權指數報27212.91點，順利重返27000點關卡。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 美股昨日四大指數震盪收高，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普500指數終於結束四連跌。台股今（20）日也同步開高，加權指數報27212.91點，順利重返27000點關卡；台積電也開紅上漲55元，報1450元。

大盤開高，櫃買指數也同步開紅盤，點燃了中小型股的樂觀行情。

觀察權值股表現，台積電上漲55元來到1450元；鴻海上漲8元，報237元；聯發科上漲20元，報1180元；廣達上漲8元，報275元；日月光投控上漲3.5元，報213元；長榮上漲2.5元，報182元。

廣告 廣告

美股昨日止跌回升，雖受聯準會偏鷹會議紀錄影響一度承壓，但標普500指數仍成功結束四連跌。道瓊指數小幅上漲47點，標普500指數上漲 0.4%，那斯達克指數上漲 0.6%，這波走勢使美股終止四日連跌，而先前的弱勢主要受科技板塊走低與大型企業加大AI投資造成的估值疑慮拖累。比特幣則延續跌勢，跌破9萬美元，逼近四月以來低點。

道瓊工業指數上漲47.03點或0.10%，收在46138.77點；標普500指數上漲24.84點或0.38%，收在6642.16點；那斯達克指數上漲131.38點或0.59%，收在22564.23點；費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收在6670.03點。

市場焦點昨日集中在輝達第三季財報，被視為推動今年市場創下歷史新高行情的考驗。輝達公布第2026財年第三季營收570億美元，創下新高。輝達週三股價上漲2.85%，收在186.52美元，

Google母公司Alphabet上漲2.82%，再創歷史新高；特斯拉上漲0.68%、蘋果上漲0.42%、亞馬遜上漲0.07%，微軟則下跌1.35%。

美國聯準會昨日公布的最新紀錄顯示，官員對12月政策路徑看法分歧，市場對降息的預期明顯降溫。市場目前預估12月降息的機率降至約26%，明顯低於一個月前的94%，顯示投資人情緒因政策不確定性而趨於謹慎。

勞工數據將成為下一個市場關注重點。由於政府關門延宕最新經濟報告，9月非農就業數據將於週四公布，而勞工統計局已取消10月報告並將11月報告延後至12月16日，使即將發布的數據對市場訊號的重要性進一步提高。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股2天崩跌近900點！國安基金緊盯 財長：目前銀彈足夠

台積電最後一盤爆4122張賣單、失守1400元關卡 台股終場跌176點

台股翻紅 新台幣早盤一度止貶回升破31.2元