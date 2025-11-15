美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪

▲隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季度財報，科技股的波動可能在下週進一步加劇。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季度財報，科技股的波動可能在下週進一步加劇。

根據路透社報導，標普500指數在週五收盤時呈現較穩定的走勢，結束了幾天的劇烈震盪，單週大致持平。雖然前三天走勢強勁，但週四（16日）遭遇拋售抵銷，因為對經濟前景與美國利率走向的不確定性，削弱了市場對於史上最長政府關門結束所帶來的樂觀情緒，促使股市回落。

芝加哥期權交易所的VIX波動率指數（又稱「恐慌指數」）在週五早盤股指期貨走跌時，攀升至約一個月來最高，顯示投資人對科技股的脆弱性仍保持警惕。本月以來科技股承壓，因市場擔憂AI熱潮使得估值過高。

輝達財報成市場焦點

憑藉著其AI晶片，半導體巨頭輝達一直是這波AI熱潮的風向標。這股熱潮不僅推高了眾多科技股的股價，也提升了涉足支持AI應用所需龐大基礎設施擴建的其他公司的股價。

雷蒙詹姆斯投資管理（Raymond James Investment Management）諮詢解決方案主管歐頓（Matt Orton）表示，輝達是AI建設的「核心」，因此其週三收盤後公布的財報，不僅對科技股，也對工業、公用事業等類股非常重要。

歐頓表示：「如果輝達沒有呈現市場預期的成長，或是後續的樂觀評論不如預期，那麼與其相關的交易可能會受到更大打擊。」

自ChatGPT於2022年11月推出以來，輝達的股價已飆升約1000%。這包括今年迄今超過40%的漲幅，使輝達上個月成為首家市值突破5兆美元的公司。

這種市場分量意味著，輝達股價的波動足以牽動主要指數。目前輝達占標普500指數權重達8%，在受到高度關注的那斯達克100指數中約為10%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師平均預計輝達在財年第三季度的每股收益將同比增長53.8%，營收將達到548億美元。

分析師也越來越看好輝達未來的表現，對該公司2027財年營收的預期自五月下旬以來增長了15%，目前約為2850億美元。

標普全球可見阿爾法（S&P Global Visible Alpha）的研究主管奧托（Melissa Otto）表示：「市場的預期是正面的，而這些預期也已被反映在股價中，因此公司接下來的展望指引將非常關鍵。」

投資人也將關注輝達對需求與支出趨勢的評論。先前季報中，微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等超大規模雲端服務業者的資本支出並無放緩跡象，顯示AI資料中心與基礎建設仍持續擴張。

洛克菲勒全球家族辦公室（Rockefeller Global Family Office）首席投資長張致銘（Jimmy Chang）表示：「在大型企業這麼大規模的資本支出之下，理論上不應該出現需求疲弱。以當前環境來看，需求仍應相當穩健。」

投資人要求「驗證概念」

報導指出，輝達的財報是2025年市場僅存的最大催化劑之一。標普500指數今年以來上漲約14%，但華爾街對「AI 泡沫」的疑慮仍在。

投資研究公司D.A. Davidson的財富管理研究主管芮根（James Ragan）表示，投資人似乎開始更謹慎看待企業的AI投資消息。

芮根說：「我們正進入一個階段，投資人會要求更多概念驗證，例如實際報酬率與現金流的表現。」

除了輝達財報外，下週還有多家零售業者公布季報，包括沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）。先前因政府關門延後的經濟數據也可能在下週釋出。

儘管科技類股本月以來表現疲弱，但醫療、原物料與金融等類股近期都有亮眼漲幅。芮根表示：「市場逐漸意識到，對投資人而言，AI可能不是唯一的焦點。」

