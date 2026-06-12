美股ETF劇震 可逢低布局

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美股近來大漲大跌幾成為家常便飯，但市場投資氣氛熱絡，令投資人又愛又怕。法人分析，美股在企業獲利、總體經濟成長與科技投資周期，仍維持正向發展，在市場波動之際，正可調整配置並逢低布局優質資產。

近年除了台股ETF，美股ETF也成為許多投資人資產配置的重要一環。群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，屬於穩健型的投資人，可關注美股標普500相關ETF，因為標普500指數涵蓋11大產業中，耳熟能詳的優質龍頭企業，也各擁利基與相關投資契機。全球規模前五大ETF，有三檔追蹤標普500指數，顯示標普500指數在全球資產配置中的重要地位。近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭等，美股標普500指數屢屢展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

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台新標普科技精選ETF基金研究團隊分析，美股近期遭遇較顯著的回檔修正，其中以科技股、半導體板塊首當其衝。主要原因包括，美國甫公布的5月非農就業報告大幅優於預期，加上居高不下的核心通膨，讓華爾街意識到通膨極具黏性，使得市場不僅放棄了近期降息的預期，甚至開始擔憂聯準會（Fed）在今年底前恐將升息，對高估值的科技股形成強大壓力。

另外半導體大廠博通（Broadcom）公布的財報與財測雖然數據不差，但其客製化AI晶片的需求與營收增速，未能滿足華爾街預期，引發市場對於科技巨頭實質的AI商用化變現速度，能否跟得上目前股價估值的疑慮。且標普500指數與納斯達克已連續多周創下歷史新高，一旦雜音出現，容易導致獲利了結賣壓。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，整體而言，AI大趨勢不變且正改寫產業格局，需求往推論應用擴散的情況正在加大，輝達（Nvidia）、亞馬遜等業者也持續加大供應鏈投資，相關供應商訂單能見度正在拉長，持續正面看待AI行情。科技業的驅動力依然強勁，建議利用短線的大幅修正，分批布局美股科技ETF或定期定額投資，避免追高殺低。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含強調，美國企業財報表現優於市場預期，分析師紛紛上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，展望未來，七巨頭資本支出高達8,000億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股，後市表現仍可期。

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