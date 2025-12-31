美肯塔基州火車出軌翻覆 有毒物質燃燒當局下達避難令

美國肯塔基州南部鄉村地區30日發生火車出軌事故，CSX鐵路公司一列貨運列車共31節車廂脫軌，導致有毒物質外洩並引發火災，當局一度對附近居民發布就地避難令。

美國肯塔基州一列載貨列車出軌，當局一度下達避難令。（圖／美聯社）

這起事故發生在當地時間上午6時15分，地點位於托德郡（Todd County）川頓市（Trenton）西方約1英里處，距離田納西州納許維爾西北方約55英里。CSX公司在聲明中表示，出軌造成一節車廂的熔融硫磺洩漏，並引發火災，火勢已在30日上午稍晚撲滅。

托德郡緊急事務管理主任格羅夫斯（Ash Groves）指出，熔融硫磺在燃燒時可能產生毒性，因此當局預防性地對事故現場周圍半英里範圍發布就地避難令。不過，出軌地點的空氣品質檢測顯示「現在一切良好」，避難令已經解除。

CSX公司表示，現場工作人員正在「盡可能安全且迅速地」清理事故現場。該公司在聲明中強調：「我們感謝當地第一線救援人員和緊急事務管理官員的迅速回應與協調配合，我們的首要重點仍是現場人員、周邊社區的健康安全，以及降低對環境的潛在風險。」

這起事故並未造成人員傷亡，相關清理作業仍在進行中。

