美胸快撐爆洋裝！女模一撩頭髮險露點 「邊說話邊喬」全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國戀愛實境節目《單身即地獄》已經迎來第5季，每次都能創造極高的話題，其中在播出的第二集，身穿一套黃色洋裝的崔美娜秀現身，似乎因為衣服太貼身，導致她伸手撥頭髮時，險些露點。

只見崔美娜秀打扮十分火辣，除了低胸辣露性感事業線外，一轉身美背也是一覽無遺，但不知是否因為太緊身的衣服讓她不適，入坐時她也一邊說話，一邊伸手調整衣服。

尤其，鏡頭給到特寫時，崔美娜秀正好在撥頭髮，衣服一拉扯讓她左胸險些露點，幾乎在走光邊緣，讓人看了緊張不已。其實，崔美娜秀是模特兒出身，擁有高挑身材以及精緻的臉蛋，她也是韓國首位在國際選美賽事「地球小姐」拿下冠軍的人。

崔美娜秀是模特兒出身。（圖／翻攝自IG）

