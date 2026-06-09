美能源情報署：全球石油產量要到2027年才能恢復
[Newtalk新聞] 美國能源情報署（EIA）昨（9）日公佈預計，全球石油產量將於2027年初恢復到美伊軍事衝突前的水準。全球石油庫存預計也將大幅下降，經合組織成員國的庫存將在2026年底達到歷史新低。
《日本經濟新聞》報導，這項預測的前提是荷姆茲海峽的實際封鎖將於2026年7月至9月重新開放。即使海峽重新開放，預計石油生產中斷仍將持續三個多月。一些產油國預計到2027年仍無法將產量恢復到衝突前的水準。
石油生產中斷也將推高原油價格。國際基準布蘭特原油價格預計將維持在每桶89美元左右，直至2026年底，而衝突前的價格為每桶60至70美元。高油價也可能對11月的美國期中選舉產生影響。
根據美國能源情報署的數據，5月份中東原油每日平均產量降至1,130萬桶，與伊朗軍事衝突爆發前中東地區2,520萬桶的日產量相較之下已下降超過40%。伊朗的原油儲存能力已達極限。美國海上封鎖導致原油出口受阻，迫使該地區停產。
油井停產後需要一段時間才能恢復生產。這是因為地下油井狀況的變化可能需要維護，而重啟生產則需要確保設備和勞動力到位。
石油庫存也在急劇下降。預計到2026年12月，經合組織成員國的原油和其他液體燃料商業庫存將降至23億桶以下，相當於50天的需求量。這是自EIA於2003年開始收集相關數據以來的最低水平，遠低於五年平均值28億桶。
更多Newtalk新聞報導
烏克蘭轟炸奏效 俄羅斯總統府發言人：目前確實存在一些問題
「川普不敢讓伊朗戰爭結束」華爾街投資大佬：通膨最完美的擋箭牌
其他人也在看
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
股價衝6字頭新高價！「銅箔大廠」5月營收達9.41億元年月雙增 看好HVLP4需求持續增加
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導CCL飆股、銅箔大廠金居（8358）昨（9）日公布5月營收達9.41億元，月增4.56%、年增41.38%；今年1至5月累計營收為43.74億元，...
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
降雨趨緩! 鋒面南移+西南氣流減弱 高雄5區週三停班課
生活中心／綜合報導雨下不停，北台灣這兩天多處傳出淹水、樹倒災情，還好明天開始鋒面逐漸南移，西南氣流也慢慢減弱，各地降雨會稍微趨緩，但高雄市山區還是達到停班課標準，因此明天五個行政區停止上班上課。而未來一周，雨具恐怕還是不能離身。
下雨全身痠痛心情差 當心氣象病來襲
記者湯朝村∕嘉義報導 近日全台受鋒面及西南氣流影響，各地頻傳豪雨，不少民眾發現身體開…
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
見傅子純遺容崩潰！高欣欣痛罵「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受痛罵「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。
空姐沒告訴你的事！是否經常搭機，根據登機「一習慣」即可判斷
每一次踏入機艙，對許多人來說只是旅程的起點，但對維持客艙秩序的機組人員而言，考驗才剛開始。當空服人員站在艙門口，一邊面帶微笑問候、一邊檢查登機證時，他們的眼神早已啟動專業的「掃描模式」。其實從乘客踏進機艙的那一刻起，空服員往往已經能大致判斷對方是不是經常搭機的人。令人意外的是，關鍵不在穿著打扮，而是一個許多人每天都在做的登機習慣。（記者唐家興）
台南塑膠製造廠惡火！消防到場已「全面燃燒」耗2小時撲滅…倉庫燒精光
台南市仁德區中洲一街巷內昨天（9日）深夜驚傳工廠火警，警消出動25車55人前往救援，到場時已全面燃燒，耗費約2小時才將火勢撲滅，所幸，無人受困傷亡，起火工廠為塑膠製品製造廠的倉庫，存放塑膠粒成品，燃燒面積85平方公尺，詳細起火原因，仍待調查。
學生全免費 第一線教保人員只能摸黑吃冷飯
【記者 沁諠／台北 報導】近期部分縣市陸續宣布「學生全面免午餐費」，減輕家長經濟負擔，政策方向值得肯定。然而，
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
時空旅人埋的？倫敦挖出62年前包裹 他按指示押注賽馬奪冠！還有驚喜彩蛋
英國倫敦南部的水晶宮公園最近正在進行翻修，沒想到工人在雕像底下挖出一個62年前的時空膠囊，裡面附帶的4枚舊幣與一張指令字條，要求發現者押注與耶誕老人有關的賽馬。工地主任喬許史莫斯（Josh Smalls）大膽嘗試投注，結果那匹馬一路領先奪冠，讓他輕鬆贏得160英鎊的獎金。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
表面大方其實超容易吃醋的星座TOP5！射手也上榜，看起來沒事心裡早就默默吃醋到不行！
有些人在感情裡看起來很成熟、很有安全感，另一半跟誰聊天、和誰出去，好像都能淡定面對，但其實有些星座只是太會忍、太會裝沒事而已，表面雲淡風輕，心裡早就默默吃醋到不行！他們不一定會直接發脾氣，但會開始變冷淡、情緒怪怪的，甚至偷偷觀察你的一舉一動。