美能源情報署：全球石油產量要到2027年才能恢復

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荷姆茲海峽封鎖導致全球石油產能銳減。圖為伊朗革命衛隊船隻巡邏荷姆茲海峽。 圖 : 翻攝自 X 帳號 @BreakingAlert_

[Newtalk新聞] 美國能源情報署（EIA）昨（9）日公佈預計，全球石油產量將於2027年初恢復到美伊軍事衝突前的水準。全球石油庫存預計也將大幅下降，經合組織成員國的庫存將在2026年底達到歷史新低。

《日本經濟新聞》報導，這項預測的前提是荷姆茲海峽的實際封鎖將於2026年7月至9月重新開放。即使海峽重新開放，預計石油生產中斷仍將持續三個多月。一些產油國預計到2027年仍無法將產量恢復到衝突前的水準。

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石油生產中斷也將推高原油價格。國際基準布蘭特原油價格預計將維持在每桶89美元左右，直至2026年底，而衝突前的價格為每桶60至70美元。高油價也可能對11月的美國期中選舉產生影響。

根據美國能源情報署的數據，5月份中東原油每日平均產量降至1,130萬桶，與伊朗軍事衝突爆發前中東地區2,520萬桶的日產量相較之下已下降超過40%。伊朗的原油儲存能力已達極限。美國海上封鎖導致原油出口受阻，迫使該地區停產。

油井停產後需要一段時間才能恢復生產。這是因為地下油井狀況的變化可能需要維護，而重啟生產則需要確保設備和勞動力到位。

石油庫存也在急劇下降。預計到2026年12月，經合組織成員國的原油和其他液體燃料商業庫存將降至23億桶以下，相當於50天的需求量。這是自EIA於2003年開始收集相關數據以來的最低水平，遠低於五年平均值28億桶。

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