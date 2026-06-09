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美國能源部長 Chris Wright 週二表示，儘管與伊朗的衝突持續，但通過荷姆茲海峽的船隻流量正「非常有意義地」增長。他強調，即便戰爭結束，全球能源流動要恢復正常水準仍需耗時數月。

根據路透社（Reuters）報導，美國能源部長 Chris Wright 在大西洋理事會（Atlantic Council）舉辦的會議上指出，關鍵水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運活動近期出現顯著增長。這條連接波斯灣與阿曼灣的海峽，是全球最重要的石油與天然氣運輸動脈之一，其穩定性直接影響國際能源價格。

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Chris Wright 表示，雖然目前船隻流量正以「非常有意義」的幅度回升，但中東地區的緊張局勢仍未完全平息。他進一步警告，即便當前的衝突與戰爭宣告結束，全球能源供應鏈也無法立即回到正軌，預計需要耗費數個月的時間，才能讓能源流動恢復到戰前的正常水準。

荷姆茲海峽長期以來被視為全球能源供應的「咽喉點」，每日有大量原油通過。分析人士認為，美方官員的這番表態，反映出儘管地緣政治風險依舊存在，但航運業者正試圖在動盪中尋求復甦，而能源市場的完全正常化仍面臨長期挑戰。

原文出處：美能源部長指荷姆茲海峽航運顯著回升 能源供應恢復仍需數月

本文由AI協作，經編輯審核後發布